كشف هشام عبد الرازق، أول وزير لشئون الأسرى والمحررين في الحكومة الفلسطينية، عن تطور طبيعة العلاقات بين الفصائل الفلسطينية داخل السجون الإسرائيلية، مع تزايد أعداد المنتمين إلى حركتي حماس والجهاد الإسلامي خلال ثمانينيات القرن الماضي.

وقال عبد الرازق، خلال لقاء ببرنامج «الجلسة سرية» مع الإعلامي والكاتب الصحفي سمير عمر، على شاشة «القاهرة الإخبارية»، إن التجربة التنظيمية للحركتين شهدت تحولًا تدريجيًا من العمل داخل مجموعات محدودة إلى الاندماج في منظومة إدارة شئون الأسرى واللجان الاعتقالية.

وأوضح أن بعض التنظيمات الإسلامية بدأت تجربتها التنظيمية داخل السجون من الصفر، ولم تستفد بصورة كافية من الخبرات المتراكمة لدى الفصائل الأخرى، وهو ما تسبب في وقوع أخطاء خلال المراحل الأولى من وجودها داخل المعتقلات.

وأشار إلى أن محدودية الخبرة التنظيمية كانت أحد أسباب ارتفاع عدد عمليات الإعدام التي شهدتها بعض السجون خلال تلك المرحلة، خصوصًا سجن كتسيعوت، لافتًا إلى أن التجربة الأمنية والتنظيمية لحركتي حماس والجهاد الإسلامي تطورت مع دخول أعداد كبيرة من أعضائهما إلى السجون خلال ثمانينيات القرن الماضي.

ولفت إلى أن النظرة إلى التجمعات الإسلامية داخل السجون أصبحت أكثر واقعية وموضوعية مع إشراك عناصرها في اللجان الاعتقالية ومراكز العمل التنظيمي داخل المعتقلات، بعدما كانت بعض هذه المجموعات تعمل بصورة منفصلة عن بقية الفصائل.

وأكد أن هذا الاندماج أسهم في تحسين العلاقات بين التنظيمات الفلسطينية وتحولها إلى علاقات إيجابية بصورة كبيرة، موضحًا أن حركتي حماس والجهاد الإسلامي أصبحتا جزءًا من منظومة إدارة العمل داخل السجون.