كشف القيادي الفلسطيني هشام عبد الرازق، أول وزير لشئون الأسرى والمحررين في الحكومة الفلسطينية، تفاصيل استدعائه إلى القاهرة بعد الإفراج عنه من السجون الإسرائيلية للمشاركة في المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية المتعلقة بملف الأسرى.

وقال عبد الرازق خلال لقاء في برنامج «الجلسة سرية» مع الإعلامي والكاتب الصحفي سمير عمر على شاشة «القاهرة الإخبارية»، إن استدعاءه جرى في فبراير 1994، وأنه شارك في المباحثات التي استضافها فندق شبرد بالقاهرة ضمن الوفد الفلسطيني برئاسة نبيل شعث.

وأضاف أنه لم يكن يمتلك جواز سفر عقب خروجه من السجن، ولم يكن بحوزته سوى بطاقة الهوية، ما استدعى ترتيب إجراءات خاصة لسفره إلى القاهرة، حيث دخل عبر المعبر بموجب ورقة صادرة عن الغرفة التجارية الفلسطينية تضمنت صورته وختمًا رسميًا.

وأوضح أن المفاوضات كانت تجمع الوفدين الفلسطيني والإسرائيلي، وكان الوفد الفلسطيني برئاسة نبيل شعث فيما ترأس الوفد الإسرائيلي أمنون شاحاك، مشيرًا إلى أنه جرى ضمه للمشاركة في المباحثات بهدف التفاوض بشأن قضية الأسرى الفلسطينيين داخل السجون الإسرائيلية.

وأشار إلى أن مشاركته جاءت في ظل وجود ملاحظات واعتراضات لدى الأسرى على اتفاق أوسلو بسبب عدم تناوله قضيتهم بصورة واضحة، لافتًا إلى أن ملف الأسرى كان من القضايا الصعبة التي واجهت المفاوضين الفلسطينيين، ونوه بأن المباحثات توقفت لاحقًا على خلفية الأحداث التي شهدها الحرم الإبراهيمي في الخليل عام 1994.

وأوضح أن توقف المفاوضات أعقبه ترتيب حصوله على وثيقة سفر مصرية مكنته من التوجه إلى تونس حيث التقى للمرة الأولى الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات بعد خروجه من السجن.