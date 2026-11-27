كشف التلفزيون الإسرائيلي أن "رئيس القائمة العربية الموحدة منصور عباس سيطالب بالحصول على حقيبتين وزاريتين في الحكومة الإسرائيلية المقبلة، إحداهما له والأخرى للنائب يوآف سيجالوفيتش، الذي يشغل المرتبة الثانية في قائمة حزبه".

وبحسب ما أوردته القناة 12 الإسرائيلية، مساء الجمعة، فإن عباس نقل رسائل إلى رئيس حزب "إسرائيل بيتنا" أفيجدور ليبرمان، في محاولة لتبديد مخاوفه من عدم استقرار حكومة تعتمد على دعم القائمة العربية الموحدة.

وتضمنت الرسائل تعهدًا من القائمة الموحدة بالتعاون الكامل مع الحكومة، بما في ذلك في القضايا الأمنية الحساسة، مثل الأنظمة المتعلقة بالضفة الغربية، بحسب وكالة سما الإخبارية.

وفي سياق متصل، "قررت القائمة العربية الموحدة توفير حراسة أمنية لعباس خلال الفترة المقبلة، خشية تعرضه لاعتداءات، على خلفية التطورات السياسية وموقفه المرتقب من حركة حماس، إذ من المتوقع أن يعلن مطلع الأسبوع المقبل، أن حماس منظمة إرهابية"، وفق القناة 12 الإسرائيلية.

وفي المقابل، وضعت القائمة الموحدة جملة من المطالب للمشاركة في الحكومة المقبلة، أبرزها إطلاق خطة شاملة لمكافحة الجريمة والعنف في المجتمع العربي داخل إسرائيل، وإقرار خطة خماسية للبلدات العربية والمدن المختلطة بميزانيات تصل إلى عشرات مليارات الشواكل، إلى جانب تنفيذ مشروع حكومي وطني لتنظيم البناء، مع التركيز على البلدات العربية في النقب.

وأشارت القناة، إلى أن القائمة الموحدة تبدي مرونة بشأن توقيت تنفيذ هذه المطالب، إذ لا تشترط إنجازها جميعاً عند تشكيل الحكومة، لكنها تصر على أن يلتزم رئيس حزب "يشار" جادي آيزنكوت بها، وأن يشارك في التفاهمات المتعلقة بتنفيذها.

وكان آيزنكوت قد وضع الاعتراف بإسرائيل دولة يهودية وديمقراطية، والالتزام بقيم وثيقة الاستقلال، والاعتراف بحماس منظمة "إرهابية"، إلى جانب الالتزام بالخدمة، ضمن المبادئ الأساسية للانضمام إلى الحكومة التي يسعى لتشكيلها.

من جانبه، قال منصور عباس، إنه سيتناول مسألة تعريف حماس في مقابلة تلفزيونية مقررة مساء السبت، داعيا إلى اعتماد ما سيقوله في المقابلة وعدم نسبة تصريحات أخرى إليه.