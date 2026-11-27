تعتزم ليتوانيا تعزيز قدراتها الدفاعية من خلال شراء 100 ناقلة جنود مدرعة من طراز "سي في 90"، وفقا لبيان صادر عن وزارة الدفاع، اليوم الجمعة، في وقت تواصل فيه دول البلطيق الاستثمار في الأمن وسط استمرار الحرب الروسية على أوكرانيا.

وذكر بيان وزارة الدفاع اللتوانية، أنه تم توقيع اتفاق بهذا الشأن في ستوكهولم بين حكومة ليتوانيا، العضو في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي، والشركة المصنعة "بي إيه إي سيستمز هاجلوندز."

وأفادت أنباء بأن قيمة العقد تبلغ نحو 1.3 مليار يورو (1.4 مليار دولار)، ويشمل قطع الغيار والتدريب وأعمال الصيانة.

ووصف وزير الدفاع الليتواني روبرتاس كاوناس اتفاق الشراء، في بيان، بأنه "أحد أهم الاتفاقات لتطوير القوات المسلحة الليتوانية."

ووصف رئيس الوزراء مينداوجاس سينكيفيتشيوس الاتفاق، في منشور على منصة "إكس"، بأنه "خطوة كبيرة أخرى نحو تعزيز أمن ليتوانيا."

ويأتي شراء ناقلات الجنود المدرعة ضمن مشروع مشترك مع السويد والنرويج وفنلندا وهولندا.

ووفقا لشركة "بي إيه إي سيستمز هاجلوندز"، تعتزم الدول الخمس مجتمعة طلب أكثر من 430 مركبة، بتكلفة إجمالية تبلغ نحو 5.5 مليار يورو.