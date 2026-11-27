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أصيب فلسطينيون بالاختناق، مساء الجمعة، خلال اقتحامات إسرائيلية في محافظتي الخليل وبيت لحم جنوبي الضفة الغربية، تخللتها اعتداءات بالضرب وتخريب ممتلكات.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا" بأن قوات إسرائيلية اقتحمت بلدات ومناطق في المحافظتين، وأطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع، واعتدت على سكان كهوف سكنية.

وفي بلدة بيت أمر شمال الخليل، أصيب عدد من الفلسطينيين بالاختناق جراء إطلاق قوات إسرائيلية قنابل الغاز المسيل للدموع بكثافة باتجاه السكان ومنازلهم، وفق "وفا".

وأضافت الوكالة أن القوات الإسرائيلية اقتحمت البلدة مساء الجمعة، وأطلقت قنابل الغاز خلال وجودها بين منازل الفلسطينيين.

وفي جنوب الخليل، اقتحمت قوات إسرائيلية كهفا سكنيا بقرية خلة الضبع في منطقة مسافر يطا.

وبحسب الوكالة، اعتدت القوات على سكان الكهف بالضرب المبرح، واحتجزت أفراد الأسرة المقيمة فيه، وحطمت محتوياته.

كما فتشت القوات كهفا سكنيا آخر في المنطقة، وخربت محتوياته، وصادرت معدات كهربائية من داخله.

ويلجأ فلسطينيون في مسافر يطا إلى السكن في كهوف، في ظل عمليات هدم متكررة تنفذها السلطات الإسرائيلية لمنازلهم ومنشآتهم.

وتمنع السلطات الإسرائيلية الفلسطينيين من البناء في أجزاء من المنطقة، بدعوى تصنيفها "منطقة إطلاق نار" مخصصة للتدريبات العسكرية.

وتشهد منطقة مسافر يطا جنوبي الخليل ضغوطا متزايدة على السكان الفلسطينيين، وسط مخاوف من التهجير في ظل عمليات الهدم وتوسع الأنشطة الاستيطانية.

وتؤكد الأمم المتحدة ومنظمات حقوقية دولية أن الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 غير قانوني بموجب القانون الدولي.

وفي محافظة بيت لحم، اقتحمت قوات إسرائيلية بلدة نحالين غربي المدينة، وتمركزت في منطقة "صبيحة".

وأطلقت القوات قنابل الغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت باتجاه السكان والمحال التجارية، وفق مصادر محلية نقلت عنها "وفا". ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات أو اعتقالات خلال الاقتحام.

ومنذ بدء حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة في أكتوبر 2023، صعّد جيش الاحتلال والمستوطنون اعتداءاتهم في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.

وشملت الاعتداءات قتل فلسطينيين واعتقالهم، وهدم منازل ومنشآت، وإحراق مساجد ومركبات، وتجريف أراض زراعية، ومنع المزارعين من الوصول إلى حقولهم، وتهجير تجمعات فلسطينية، إلى جانب التوسع الاستيطاني، وفق وكالة الأناضول.

وأسفرت الاعتداءات عن استشهاد أكثر من 1220 فلسطينيا وإصابة نحو 13 ألفا و750 آخرين، فضلا عن اعتقال أكثر من 26 ألفا، وفق معطيات فلسطينية.