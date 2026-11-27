قالت الإعلامية لميس الحديدي، إن مشاهد حادث دائري الوراق «قاسية جدًا»، مقدمة العزاء لأهالي شهداء حادث الوراق والدعاء بالصبر لأهاليهم وأهالي المصابين.

وأضافت خلال برنامج «الصورة» المذاع عبر فضائية «النهار» أن الوجع والحزن يملآن بيوت وقلوب كل المصريين وليست بيوت الضحايا فقط التي لا يزال بعضهم مجهول الأسماء، مشددة أن مصر اليوم «كلها حزينة».

وأشارت إلى أن مساجد مصر تقريبا كافة أدت صلاة الجنازة على أرواح الشهداء مع صلاة الجمعة، مؤكدة أن هناك حوادث يمر عليها الزمن وتستمر الحياة بعدها، بينما تقف أخرى عاجزة أمامها الألسن عن الكلام.

وتابعت: «في حوادث تجعلنا غير قادرين على الكلام وعاجزين حتى عن الكلام، وما حدث في الطريق الدائري عند الوراق لم يكن مجرد حادثة، بل وجع كبير في 31 بيتا فقدت أهاليها، و26 بيتا وأسرة أخرى لديهم مصابون بحروق صعبة جدًا، 57 بيتا في مصر تغيرت حياتهم في ثوان».

وأضافت: «تخيل شخص خرج لعمله صباحا وودع أولاده ولم يعد، وأم تنتظر ابنها ولم يرجع، وزوجة تنتظر زوجها بعد أن أبلغها بإحضار طعام العشاء فذهبت إليه بالمستشفى لتجده مصابا بحروق من الدرجة الرابعة أو على جهاز تنفس صناعي، وأطفال لا يفهمون سبب تأخر والدهم، الوجع كبير أوي في مصر لأن كل مصري، رأى نفسه في هذا المكان في هذه اللحظة، على الدائري الذي كلنا نمر عليه».

واستشهدت بتضحية الشباب الشهم الذين هرعوا للإنقاذ وطلبوا من الآخرين التراجع لكنهم لم يعودوا، متابعة: «رأينا الموت قريبا جدا من كل واحد منا كلنا، الوجع كبير أوي هذه المرة في مصر لأن المشاهد قاسية جدًا والناس بتتحرق قدام عنينا».