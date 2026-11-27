روى القيادي الفلسطيني هشام عبد الرازق، أول وزير لشئون الأسرى والمحررين في الحكومة الفلسطينية، تفاصيل يوم الإفراج عنه من السجون الإسرائيلية في 3 ديسمبر 1993 بعد قضائه نحو 20 عامًا خلف القضبان.

وقال عبد الرازق خلال لقاء في برنامج «الجلسة سرية» مع الإعلامي والكاتب الصحفي سمير عمر على شاشة «القاهرة الإخبارية»، إنه لم يكن يعلم مسبقًا بقرار إطلاق سراحه، وأنه اكتشف الأمر بصورة مفاجئة بعدما أنهى برنامجه الرياضي الصباحي المعتاد داخل سجن غزة

وأضاف أنه استيقظ صباح يوم الإفراج ومارس نشاطه اليومي المعتاد، إذ كان يقود طابور الرياضة الصباحية الذي يتضمن الجري وتمارين السويدي، قبل أن ينادي عليه مسؤولو السجن عبر مكبر الصوت للتوجه إلى مدير السجن

وأوضح أنه دخل على مدير السجن مرتديًا ملابس الرياضة ليبلغه الأخير بأنه سيغادر المعتقل، مشيرًا إلى أنه لم يطلب أي ترتيبات استثنائية أو يثر مشكلات، وإنما طلب الحصول على وقت للاستحمام وارتداء ملابسه والمرور على أقسام السجن لتوديع الأسرى الذين عاش معهم سنوات طويلة

وأضاف أنه اصطحب معه ألبوم صور كان يحتفظ به من فترة الاعتقال، ومر على زملائه في مختلف الأقسام وودعهم قبل الخروج من البوابة، ليفاجأ بوجود أفراد أسرته وعدد كبير من وسائل الإعلام في انتظاره خارج السجن.

وأشار إلى أن نائب مدير السجن اصطحبه حتى خارج البوابة، حيث وجد سيارات الأسرة جاهزة لنقله، لكنه طلب التوجه أولًا إلى مدينة رفح بدلًا من جباليا التي كانت أسرته تقيم فيها بعد هدم منزله.