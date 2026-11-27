• عائد صعود محتمل 17.8% للسهم

• «العربي الأفريقي الدولي» يقدر القيمة العادلة للسهم عند 15.1 جنيه، ويتوقع صعودًا محتملًا لمستوي 15 جنيها

• الجندي: 7.09 مليون سهم حجم طلبات الشراء في أول أيام اكتتاب «مصر لتأمينات الحياة»

• رضا: الحكومة تلجأ للطروحات بدلًا من الخصخصة للاحتفاظ بحصص في الشركات والإدارة

• الزيات: طرح «مصر لتأمينات الحياة» يسحب جزءًا من سيولة البورصة مؤقتًا

تفاءل عدد من خبراء أسواق المال، إلى جانب التقديرات الواردة في تقرير بحثي لشركة العربي الأفريقي الدولي لتداول الأوراق المالية، بقدرة طرح شركة «مصر لتأمينات الحياة» على جذب استثمارات جديدة إلى البورصة المصرية، وتعزيز جاذبية السوق أمام شرائح مختلفة من المستثمرين، في ظل ما يوفره السهم من فرصة صعود محتملة تصل إلى 17.8%، وفقًا لتقييم الشركة البحثية، مقارنة بمتوسط السعر الاسترشادي للطرح.

وتستند هذه التوقعات إلى الخصم السعري الذي يتضمنه الطرح مقارنة بالقيمة العادلة التي توصلت إليها الدراسة البحثية، فضلًا عن عمل الشركة في أحد القطاعات الواعدة بالسوق المصرية، وما يتمتع به قطاع التأمين على الحياة من فرص نمو، مقارنة بمعدلات انتشار التأمين في الأسواق الأخرى.

وكانت البورصة المصرية قد أعلنت هذا الأسبوع فتح سوق الصفقات الخاصة لتلقي أوامر الاكتتاب في طرح حصة تبلغ 15% من أسهم شركة «مصر لتأمينات الحياة»، بما يعادل 750 مليون سهم من رأسمال الشركة، ضمن نطاق سعري يتراوح بين 12 و13.6 جنيه للسهم.

وُزعت الحصة المطروحة على شريحتين، الأولى للطرح الخاص المخصص للمؤسسات المالية والمستثمرين المؤهلين، وخصص لها نحو 712.5 مليون سهم، تمثل 95% من إجمالي الأسهم المطروحة، فيما خُصصت الشريحة الثانية للطرح العام للجمهور بنحو 37.5 مليون سهم، تمثل 5% من إجمالي الطرح.

وشهد الاكتتاب إقبالًا من المستثمرين خلال أيامه الأولى، إذ تجاوزت طلبات الشراء حجم الأسهم المخصصة للطرح العام، بعدما سجلت نحو 50 مليون سهم بنهاية اليوم الثالث، مقابل 37.5 مليون سهم مطروحة، بما يعادل تغطية بلغت نحو 1.33 مرة، فيما يستمر تلقي طلبات الاكتتاب حتى 30 نوفمبر الجاري.

وفي هذا السياق، توقعت إدارة البحوث بشركة العربي الأفريقي الدولي لتداول الأوراق المالية أن يحقق سهم «مصر لتأمينات الحياة» صعودًا محتملًا بنحو 17.8%، مع بدء التداول عليه، إذ قدرت القيمة العادلة للسهم بنحو 15.1 جنيه، مقارنة بمتوسط السعر الاسترشادي للطرح البالغ 12.8 جنيه.

وأشارت الشركة في تقريرها البحثي إلى توقعاتها بارتفاع إيرادات «مصر لتأمينات الحياة» إلى 19.3 مليار جنيه خلال عام 2026، ثم إلى 22.3 مليار جنيه في 2029، وصولًا إلى 31 مليار جنيه في 2031، مقارنة بإيرادات بلغت نحو 16.6 مليار جنيه بنهاية عام 2025.

وعلى صعيد صافي الأرباح، توقعت الشركة نمو صافي ربح «مصر لتأمينات الحياة» إلى 8.7 مليار جنيه خلال 2026، قبل أن يتراجع إلى 8.5 مليار جنيه بنهاية 2027، على أن يعاود الارتفاع ليصل إلى 11.07 مليار جنيه في 2031.

وأوصت الشركة بالمشاركة في الطرح عند سعر منتصف النطاق السعري، البالغ 12.8 جنيه للسهم، بما يوفر فرصة صعود محتملة بنحو 17.8%، استنادًا إلى تقديرها القيمة العادلة للسهم عند 15.1 جنيه.

وحددت إدارة البحوث 10 عوامل رئيسية تدعم توصيتها، في مقدمتها ريادة الشركة من حيث الميزانية وحجم الاستثمارات، إذ يأتي جانب كبير من أرباحها من عوائد الاستثمار، فضلًا عن امتلاكها قاعدة عملاء واسعة، تضم نحو 1.1 مليون عميل من الأفراد.

كما أشارت إلى انخفاض معدلات انتشار التأمين في مصر، إذ يبلغ نصيب الفرد من أقساط التأمين نحو 9 دولارات، مقارنة بمتوسط عالمي يبلغ 338 دولارًا، وهو ما يعكس وجود فرص للنمو والتوسع في السوق المحلية.

وأضاف التقرير، أن نمو أرباح قطاع التأمين، بعيدًا عن تأثير تحركات أسعار الفائدة، إلى جانب امتلاك الشركة محفظة استثمارية من الأسهم تسهم في دعم أرباحها، يمثلان عاملين إضافيين يعززان جاذبية الاستثمار في الشركة.

وفي هذا الصدد، قالت رانيا الجندي، خبيرة أسواق المال، إن طرح شركة «مصر لتأمينات الحياة» يمثل خطوة مهمة لتنويع القطاعات المقيدة بالبورصة المصرية، وجذب شرائح مختلفة من المستثمرين، خاصة المؤسسات وصناديق الاستثمار، بما يعزز عمق السوق.

وأوضحت الجندي، خلال تصريحات خاصة لـ«الشروق»، أن فترة الاكتتاب المؤسسي تزامنت مع ضغوط بيعية على السوق، إذ فقد مؤشر EGX30 نحو 8.4% من قيمته خلال الجلسات الثلاث المنتهية في 26 أكتوبر، وسط اتجاه بعض مديري الصناديق إلى تسييل أجزاء من محافظهم لتوفير السيولة اللازمة للاكتتاب في بنك القاهرة والطروحات التالية.

وأشارت إلى أن الاكتتاب لم يكن السبب الوحيد وراء تراجع المؤشر، لكنه يعكس تأثير الطروحات الكبرى على توزيع الاستثمارات والسيولة لدى المؤسسات والمتعاملين.

ولفتت إلى أن الطرح العام سجل في يومه الأول طلبات شراء لنحو 7.09 مليون سهم، بما يعادل تغطية تقارب 18.9% من الكمية المخصصة له، موضحة أن الحد الأدنى للطلب في الشريحة العامة يبلغ 100 سهم، مع سداد 25% على الأقل من قيمة الأسهم المطلوبة، بينما يبلغ الحد الأدنى للطلب في الشريحة الخاصة 5 ملايين جنيه للمستثمرين المؤهلين.

وأوضحت أن التحدي الحقيقي أمام الشركة بعد بدء التداول يتمثل في المحافظة على استدامة الأرباح، وتعزيز كفاءة إدارة الاستثمارات، وتطبيق معايير الشفافية والحوكمة، إلى جانب بناء قاعدة متنوعة من المستثمرين، مشيرة إلى أن طرح «مصر لتأمينات الحياة» يمثل اختبارًا مهمًا لقدرة البورصة على استيعاب كيانات كبيرة من قطاعات غير تقليدية.

وأضافت أن جاذبية الشركة تستند إلى تاريخها التشغيلي، ومكانتها في قطاع التأمين، وحجم أصولها واستثماراتها، ومؤشرات أدائها المالي، إلى جانب طبيعة نشاط التأمين على الحياة، الذي يرتبط بالتزامات وتدفقات طويلة الأجل.

وأكدت أن قرار الاستثمار يجب أن يستند إلى تقييم متكامل يشمل مضاعفات الربحية، والقيمة الدفترية، والعائد على حقوق الملكية، وجودة المحفظة الاستثمارية، وكفاءة إدارة الالتزامات التأمينية، ومدى استدامة الأرباح.

من جانبه، أكد أيمن الزيات، خبير أسواق المال، أن طرح شركة «مصر لتأمينات الحياة» في البورصة سينتج عنه سحب جزء من السيولة المتاحة مؤقتًا من الأسهم الأخرى المقيدة، لكنه في المقابل قد يسهم في جذب شرائح جديدة من المستثمرين الأجانب والعرب على المدى القريب، ويشجع على زيادة أحجام التداول وتنشيط السيولة بالسوق.

وأشار إلى أن توقيت طرح الشركة يتزامن مع موجة هبوط تشهدها البورصة، موضحًا أن ذلك قد يثير مطالبات بتأجيل الطرح لحين استقرار السوق، إذ لا تعتمد جاذبية الطرح على قوة الشركة وحدها، وإنما تتأثر أيضًا بحالة السوق ومستويات السيولة، مؤكدًا أن التوقيت سيكون مناسبًا إذا نجح الطرح في جذب طلب حقيقي من المؤسسات، وتم تسعير السهم بصورة عادلة.

وكانت البورصة المصرية قد فتحت سوق الصفقات الخاصة لتنفيذ طرح حصة 15% من أسهم شركة «مصر لتأمينات الحياة»، بسعر استرشادي يتراوح بين 12 و13.6 جنيه للسهم، وهو ما يقل بنحو 1.6% إلى 13.2% عن القيمة العادلة المقدرة للسهم عند 13.82 جنيه، وفقًا لدراسة المستشار المالي المستقل للطرح.

وشدد الزيات على أهمية أن تكون الطروحات الحكومية أداة لتوسيع قاعدة الملكية، وليس مجرد وسيلة لجمع الأموال، موضحًا أن جاذبية سهم «مصر لتأمينات الحياة» ستعتمد على قدرته على تحقيق عائد تنافسي على المديين المتوسط والطويل، ومدى تناسب سعره مع الأرباح والأصول ومعدلات النمو المستقبلية.

وفي السياق ذاته، أوضح محمد رضا، خبير أسواق المال، أنه رغم تراجع مؤشرات البورصة المصرية خلال الفترة الأخيرة، فإن طرح شركة «مصر لتأمينات الحياة» قد يسهم في جذب استثمارات أجنبية جديدة وشرائح إضافية من المستثمرين المحليين.

وأشار إلى أن الظروف الإقليمية والتوترات الجيوسياسية، إلى جانب ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية، دفعت رؤوس الأموال العالمية إلى التوجه نحو الأسواق المتقدمة والابتعاد عن الأسواق الناشئة.

وأكد أن المستثمرين يلجأون في التوقيت الحالي إلى بيع أجزاء من محافظهم الاستثمارية لتوفير السيولة اللازمة للاكتتاب في الطروحات الجديدة، مثل طرح بنك القاهرة الذي تجاوزت قيمته 36.3 مليار جنيه.

ولفت خبير أسواق المال إلى أن قرارات الطروحات الأخيرة تأتي بالتزامن مع تنفيذ مستهدفات التخارج المتفق عليها ضمن مراجعات صندوق النقد الدولي، موضحًا أن الحكومة لجأت إلى الطروحات كبديل عن الخصخصة الكاملة، بما يتيح لها الاحتفاظ بحصص في الشركات المطروحة والاستمرار في المشاركة في إدارتها.

وأضاف أن الطروحات الأخيرة تركزت بشكل لافت في القطاع المالي، بدءًا من المصرف المتحد وبنك القاهرة، وصولًا إلى شركة «حالا» العاملة في القطاع المالي غير المصرفي، لافتًا إلى أن أداء بعض هذه الطروحات على شاشة التداول لم يكن الأفضل، نتيجة المبالغة في التقييمات السعرية، وهو ما انعكس على تراجع سهم «حالا».