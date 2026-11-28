قدم الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، خالص العزاء والمواساة لأسر ضحايا حادث الطريق الدائري، مؤكدًا أن جميع أجهزة الدولة تعمل، في ضوء توجيهات ومتابعة مباشرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتقديم مختلف أشكال الدعم للمصابين وأسر المتوفين.

وأشار، خلال لقائه ببرنامج «الصورة مع لميس الحديدي» المذاع عبر قناة «النهار»، إلى تحرك جميع أجهزة الدولة لتفعيل منظومة الطوارئ من خلال الهيئة القومية للطوارئ والخدمات.

وأضاف أن العمل يجري على مسارين؛ الأول يختص بالتعامل مع المصابين، الذين بلغ عددهم 26 مصابًا، جرى توزيعهم على مستشفيات الإحالة في نطاق المحافظة أو المستشفيات المتخصصة، وفقًا لنوع الإصابة، مؤكدًا أن الحصر شمل منذ البداية إجمالي 57 حالة، بواقع 26 مصابًا و31 حالة وفاة.

وأوضح أن المسار الثاني يعمل بالتوازي مع تقديم الرعاية الطبية المتخصصة للمصابين، ويختص بالتعرف على الجثامين التي تضررت بشكل كبير جراء الحريق الذي اندلع خلال الحادث، مشيرًا إلى أن هذه المهمة تتولاها أجهزة الأدلة الجنائية والنيابة العامة ومصلحة الطب الشرعي التابعة لوزارة العدل، بهدف تحديد هوية أصحاب الجثامين في فترة زمنية قصيرة، رغم أن الإجراءات تستغرق وقتًا.

وعن كيفية سحب الحمض النووي من الجثامين المتفحمة بهذه السرعة، أكد أن الأدلة الجنائية ومصلحة الطب الشرعي تتبعان بروتوكولات عالمية لتحديد هوية الضحايا في الكوارث الجماعية والحرائق الكبرى، لافتًا إلى الالتزام بهذه البروتوكولات وعدم التسرع في إعلان النتائج، مع الفصل التام بين البيانات المجمعة من موقع الكارثة والبيانات المقدمة من عائلات المفقودين.

وتابع: «بدأنا المرحلة الأولى بمسح موقع الحادث وترقيم الجثث برقم تعريفي فريد ومستقر وموثق بالصور والإحداثيات، بالتعاون بين الأدلة الجنائية والطب الشرعي والإسعاف التي تشرف على نقل الجثامين، ثم جمع المتعلقات الشخصية».

وأضاف أن المرحلة الثانية «تنتقل الجهات المختصة إلى نقل الرفات لمكان الحفظ وتبدأ بأخذ ما تبقى من بصمات أصابع إن وجدت أو السجلات أو عينات من الحمض النووي، وبعد توثيق كل الجثامين الـ31 داخل أماكن الحفظ يتم استدعاء عائلات المفقودين لأخذ عينات منهم عبر الطب الشرعي، وتنتهي العملية في المرحلة الرابعة بالمطابقة والاعتماد».