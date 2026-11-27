روى ملاك جلاء، أحد الناجين من حادث الطريق الدائري بالوراق، تفاصيل ما حدث وكيفية نجاته من الحريق، فيما انتهت المداخلة الهاتفية بإعلان توفير سيارة بديلة له بعدما تفحمت سيارته في الحادث.

وقال، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «الحكاية» الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر شاشة «MBC مصر»: «الموضوع كان صعب وبعد خبطة التريلا النار مسكت حوالينا من كل حتة».

وأضاف: «في بداية التصادم قولنا حادثة عادية والناس اتجمعت علشان تشوف الوضع، بعدها البنزين سال على الأرض والنار مسكت في كل حاجة.. الانفجار الأول كان الأصعب وكان بعد 30 ثانية بعد انقلاب السيارة وده اللي ولع النار كلها، وبعدها كل 15 ثانية عربية بتنفجر وراء التانية.. ولغاية ما كنت مستوعب سمعت صوت 10 انفجارات».

ولفت إلى أنه كان في طريق عودته من عمله بمنطقة سفنكس، مشيرًا إلى أنه حاول الابتعاد عن موقع الحادث والخروج من منطقة الزحام، وكان على يمين الطريق، وتابع: «كنا بنحاول نطلع الناس اللي طالعة مولعة بعدها مشوفناش أي حاجة جوه».

وأوضح أن السيارة التي كان يقودها تفحمت جراء الحادث، مؤكدًا أنه يواجه صعوبات بعد فقدان مصدر رزقه.

وفي نهاية المداخلة، أعلن الإعلامي عمرو أديب أن حزب حماة وطن قرر توفير سيارة بديلة له، قائلًا: «مصر مش بتسيب حد.. ربنا يرزقك برزقها.. البلد دي عايشة بالتكافل وحب المصريين لبعض».