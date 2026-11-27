كشفت الإعلامية لميس الحديدي عن معرفتها السابقة بأمين الشرطة تامر عبدالسلام عبدالحكيم فودة، أحد ضحايا حادث الطريق الدائري بالوراق، وذلك خلال حديثها مع ابنته «هنا».

وقالت، خلال برنامج «الصورة» المذاع عبر شاشة «النهار» مساء الجمعة، مخاطبة ابنة الراحل: «أنا كنت أعرف والدك»، موضحة أنه كان يعمل في مرور الجيزة، وكان يتردد بحكم عمله على منطقة أكتوبر.

وأضافت أن أفراد أسرتها تعرفوا عليه فور انتشار صورته عقب الحادث، قائلة إنهم أكدوا أنهم يعرفونه جيدًا، قبل أن توجه حديثها إلى ابنته: «شهيد الحمد لله.. شهيد بإذن الله».

وعبرت الحديدي عن تعازيها للأسرة، قبل أن تسأل «هنا» عن آخر اتصال جمعها بوالدها قبل وقوع الحادث، لتبدأ الابنة في رواية الساعات الأخيرة قبل فقدان الاتصال به ورحلة البحث عنه.

وكان تامر عبدالسلام يعمل أمين شرطة بالإدارة العامة لمرور الجيزة، واختفى أثره أثناء عودته من عمله مساء الأربعاء بالتزامن مع وقوع حادث حريق الطريق الدائري، قبل أن تعثر أسرته على جثمانه في مستشفى العجوزة بعد نحو 24 ساعة من البحث.

وشيع الآلاف من أهالي قرية تلوانة التابعة لمركز الباجور بمحافظة المنوفية جثمانه عقب صلاة الجمعة، وسط مشاركة واسعة من أسرته وأهالي القرية.