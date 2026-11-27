كشف أحمد شكري، نجل المعلق الرياضي محمد شكري، أحد ضحايا حادث حريق الطريق الدائري بالوراق، عن تفاصيل جديدة بشأن اللحظات الأخيرة في حياة والده، موضحًا أن الأسرة تلقت شهادة تفيد بأنه عبر إلى الاتجاه الآخر من الطريق في محاولة لإنقاذ طفل من الحريق.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الصورة» مع الإعلامية لميس الحديدي، المذاع عبر شاشة «النهار» مساء الجمعة، أن والده كان في طريق عودته إلى منزله في شبرا الخيمة، فيما وقع الحريق في الاتجاه المقابل للمسار الذي كان يفترض أن يسلكه.

وقال أحمد شكري: «شاهد قال لنا إن والدي عبر للطريق الآخر لإنقاذ طفل قبل وفاته لكنه توفى في حضنه»، موضحًا أن هذه المعلومة كانت مفاجأة بالنسبة إلى الأسرة، لأنها فسرت وجود والده في ناحية الحريق رغم أن وجهته الأصلية كانت في الاتجاه الآخر.

وأشار إلى أن الأسرة بدأت عقب الحادث رحلة بحث في المستشفيات وأماكن استقبال الضحايا والمصابين، قبل إجراء تحليل البصمة الوراثية «DNA» للتعرف على الجثمان والتأكد من وفاة والده.

وأوضح أن الأسرة شيعت جثمانه الجمعة، قبل ساعات من المداخلة، بعد استكمال إجراءات التعرف عليه.

ويُذكر أن محمد شكري من أبناء شبرا الخيمة، وعُرف بعمله في التعليق الرياضي ومشاركته في مسابقات وبرامج للمواهب الصوتية الرياضية، كما قدم تعليقًا على عدد من البطولات والفعاليات الكروية المحلية.