روى عماد محمد، أحد أفراد الأسرة التي فقدت 5 من أفرادها في حادث حريق الطريق الدائري بالوراق، تفاصيل المأساة التي تعرضت لها عائلته، بعدما أسفر الحادث عن وفاة أب وأبنائه الأربعة.

وقال إن الأسرة تعرضت لخسارة كبيرة في الحادث، موضحًا أن من بين أفرادها متوفين ومصابين، فيما فقد أحد أقاربه أبناءه الأربعة جميعًا.

وأضاف أن الضحايا كانوا يستقلون سيارة «سوزوكي فان» أثناء سيرهم على الطريق الدائري، قبل وقوع الحادث واشتعال النيران في السيارات الموجودة بمحيطه.

وأوضح أن أحد الأطفال من الأسرة يتلقى العلاج في المستشفى عقب إصابته، فيما تعيش الأسرة حالة صدمة بعد فقدان هذا العدد من أفرادها في حادث واحد.

وكانت الأسرة قد بدأت عقب الحادث رحلة بحث عن 5 مفقودين، بعدما عُثر على عدد من أفرادها مصابين في المستشفيات، قبل أن تكشف تحاليل البصمة الوراثية «DNA» هوية المفقودين وتؤكد وفاتهم.

وأظهرت نتائج التحاليل أن الضحايا الخمسة هم عبدالفتاح محمد علي وأبناؤه يوسف ومحمد وأميرة وعلياء، فيما شيعت الأسرة جثامينهم في جنازة واحدة بعد استلامها والتصريح بالدفن.

وكان أفراد الأسرة في طريقهم لحضور حفل زفاف وقت وقوع الحادث، ونجا عدد آخر منهم بعدما أصيبوا ونقلوا إلى المستشفيات، فيما ذكرت روايات الأسرة أن أحد الآباء تمكن في اللحظات الأولى من إبعاد طفله عن موقع الخطر قبل اتساع الحريق.