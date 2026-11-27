كشفت هنا تامر عبدالسلام، ابنة أمين الشرطة تامر عبدالسلام عبدالحكيم فودة، أحد ضحايا حادث الطريق الدائري بالوراق، عن تلقيها شهادة من شخص كان موجودًا في موقع الحادث، أكد لها أنه شاهد والدها يساعد الموجودين على الطريق قبل وفاته.

وقالت، خلال مداخلة ببرنامج «الصورة» مع الإعلامية لميس الحديدي، المذاع عبر شاشة «النهار» مساء الجمعة، إن الرجل تواصل معها بعد انتشار استغاثتها للبحث عن والدها، وتعرف عليه من الصورة والمواصفات التي نشرتها.

وأضافت: «قال لي شفت باباك فعلًا، هو ده اللي كان بييجي على الطريق وكان بينقذ الناس»، مؤكدة أن الشاهد لم يخبرها بأنه رأى والدها مصابًا، وإنما تحدث عن مشاهدته له وهو يحاول مساعدة الآخرين في موقع الحادث.

وتابعت هنا متأثرة: «مفيش حاجة في الدنيا تعوض بابا»، مشيرة إلى أنها تدرس في السنة الثانية بكلية الآداب بجامعة عين شمس، بينما يدرس شقيقها الأصغر منها بعام في السنة الأولى بكلية التربية الرياضية بجامعة قناة السويس.

وكانت «هنا» قد أطلقت استغاثة عبر مواقع التواصل الاجتماعي عقب انقطاع الاتصال بوالدها، موضحة أنه كان عائدًا عبر الطريق الدائري قبل وقوع الحادث بدقائق، وانتشرت صورته ومواصفاته على نطاق واسع خلال ساعات البحث عنه.