كشفت القناة 12 الإسرائيلية عن خطة إسرائيلية تتعلق بترتبيات قطاع غزة عقب ضغوطات أمريكية على تل أبيب التي تعطل خطة الرئيس الأمريكي ترامب.

وبحسب التقرير، تتعلق الخطة بنزع سلاح حركة حماس على 4 مراحل، تبدأ خلال الأيام القريبة بموافقة إسرائيل على الخطة، وصولا إلى بدء تنفيذ مراحل ميدانية مطلع عام 2027.

وبحسب الخطة، تتمثل المرحلة الأولى في الحصول على الموافقة الإسرائيلية على نزع السلاح، فيما تشمل المرحلة الثانية، بعد شهر من هذه الموافقة، استكمال الاستعدادات للعملية، بما في ذلك إقامة معسكرات لجنود القوة متعددة الجنسيات، بحسب وكالة الصحافة الفلسطينية "صفا".

أما المرحلة الثالثة، فمن المقرر أن تبدأ مطلع عام 2027، وتشمل إدخال القوة متعددة الجنسيات إلى مناطق محددة على طول ما يُعرف بـالخط الأصفر، بالتزامن مع دخول القوة متعددة الجنسيات إلى تلك المناطق.

وفي المرحلة الرابعة، تنطلق المرحلة التجريبية من مشروع "رفح الخضراء"، الذي يتضمن إقامة مناطق منفصلة عن حركة حماس، مخصصة للسكان في قطاع غزة.

وتعرض الخطة تسلسلا زمنيا يبدأ بالموافقة السياسية الإسرائيلية، مروراً بالتحضيرات الميدانية وإدخال القوات متعددة الجنسيات، وصولاً إلى إقامة مناطق سكنية وإنسانية منفصلة عن سيطرة حماس.