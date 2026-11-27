أعلن الاتحاد المصري لكرة السلة إقامة المباراة الفاصلة بين الاتحاد السكندري والأهلي، في نهائي دوري المرتبط لكرة السلة، يوم الاثنين المقبل، على صالة استاد القاهرة الدولي.

وجاء قرار نقل موعد ومكان المباراة بسبب انشغال الصالة باستضافة مباراتي الزمالك أمام الإفريقي التونسي، ضمن منافسات دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، والأهلي أمام أول أغسطس الأنجولي في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ومن المقرر أن تحسم المواجهة الفاصلة هوية بطل دوري المرتبط، في ظل استمرار المنافسة بين الفريقين على لقب البطولة.