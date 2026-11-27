انتقد الإعلامي عمرو أديب، الإعلانات على الطرق لا سيما الطرق السريعة رغم حالة الظلام على الطرق، وذلك في معرض حديثه عن حادث الطريق الدائري بمنطقة الوراق.



وقال أديب خلال برنامجه «الحكاية» عبر شاشة «mbc مصر»، مساء الجمعة: «هل الإعلانات اللي بتعمينا على الطرق دي معمولة بالأكواد.. شوفوا على المحور وإنت رايح أكتوبر والإعلانات اللي بعرض الطريق تعمي العين وباقي الطريق ضلمة

اللي بنطلبه».



وأضاف أديب: «النفوس لازم تكون قبل الفلوس.. طاب نوروا الشارع بفلوس الإعلانات.. يعني اعميني ونور لي الطريق».



كما وجه التحية والإجلال والاحترام للشباب الذي كانوا في موقع الحادث وخاطروا بحياتهم علشان لإنقاذ الضحايا، وقال: "المصريين من الشعوب القليلة اللي بيعرفوا يعملوا كده".



وتابع: «الناس دي أبطال وهو ده الشعب المصري لذلك يجب أن تجميه وتساعده وتخليه يعرف يعيش .. بشكر الناس بتوع الحماية المدنية والمطافئ دخلوا ووسط جهنم الحمراء، وتحية للإسعاف وتحية للجميعات الأهلية وتحية لوزارة الصحة تحية لكل مواطن مصري".