أعلن الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، ارتفاع عدد ضحايا حادث الطريق الدائري بمنطقة الوراق إلى 32 شخصًا.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الحكاية" الذي يُقدمه الإعلامي عمرو أديب، عبر شاشة "MBC مصر"، مساء الجمعة، إن عدد الضحايا أصبح 32 حالة بعد وفاة إحدى الحالات التي كانت شديد الصعوبة، حيث كانت نسبة الحروق بها 75% وسبق أن تعرضت لتوقف القلب مرتين وأجريت لها إنعاش رئوي.

وأوضح أن هناك جثامين مجهولة الهوية لا يزال يتم العمل على تحديدها بإجراءات علمية، موضحًا أنه يتم بذل جهود كبيرة للتخفيف من وطأة حادث الطريق الدائري عن المصابين.

وأشار إلى أن الإسعاف وصل لموقع الحادث بعد وقوع بما يتراوح بين 8 و10 دقائق رغم أن الطريق كان مغلقا، وقال إن بعض المسعفين ركنوا سياراتهم وترجلوا للمساهمة في إنقاذ المصابين.

ونوه إلى أن 7 حالات من المصابين خرجت من مستشفيات الإحالة، مؤكدا العمل على تقديم الرعاية الطبية المتخصصة في كال المستشفيات.

وأكد أن هناك دقة شديدة في التعامل مع الأرقام والحالات، وأوضح أنه لا يوجد مفقودين جراء الحادث، منوهًا بأن الأمر يستغرق أيامًا قليلة للتعرف على هوية 3 جثامين مجهولة.

وأفاد بأن هناك ست حالات حرجة من بين مصابي الحادث،ما يتطلب رعاية مركزة وتنفسًا صناعيًّا.