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ارتفعت حصيلة قتلى نزاع مسلح بين رعاة ومزارعين بمحلية ياسين في ولاية شرق دارفور غربي السودان إلى 14 شخصا، الجمعة، منذ اندلاع المواجهات الاثنين الماضي، وسط نزوح عشرات الأسر.

وأفادت وسائل إعلام محلية، بينها موقع "دارفور 24"، بأن النزاع اندلع في منطقتي "شرم" و"كاسب" بمحلية ياسين، وأسفر عن مقتل 14 شخصا من الطرفين.

وأضافت أن عشرات الأسر نزحت من قراها، جراء هجمات شهدتها محلية ياسين على مدار الأيام الثلاثة الماضية.

ونقلت عن مواطن بالمنطقة، لم تذكر اسمه، أن النزاع اندلع بسبب دخول ماشية إلى حقول زراعية، قبل أن يتطور إلى مواجهات مسلحة وحرق قرى ومحاصيل.

وبحسب المصادر ذاتها، بدأت الأحداث الاثنين الماضي في منطقة كاسب التابعة لمحلية ياسين، عندما أدخل رعاة ماشيتهم إلى مزارع بالمنطقة.

وأضافت أن مشادة نشبت بين الرعاة ومزارعين حاولوا إبعاد الماشية عن حقولهم.

وخلال المشادة، أطلق أحد الرعاة النار على المزارعين، ما أسفر عن مقتل 3 منهم، وفق الإعلام المحلي.

وأشارت إلى أن الإدارات الأهلية في محليتي ياسين وعسلاية بولاية شرق دارفور تدخلت في محاولة لاحتواء النزاع.

كما تدخلت قوة من قوات "الدعم السريع"، الثلاثاء، لوقف المواجهات، في ظل سيطرة هذه القوات على الولاية.

غير أن الهدوء لم يستمر، إذ شهدت قرى شرم وكاسب ومهاجرية وصليعة وكلاعيت وقرى أخرى هجمات خلال الأيام الثلاثة التالية، بحسب الإعلام المحلي.

ولم يصدر تعليق فوري من السلطات السودانية أو قوات الدعم السريع بشأن الأحداث.

وتشهد مناطق عدة في إقليم دارفور، من حين إلى آخر، نزاعات دامية بين مجموعات قبلية، على خلفية خلافات تتعلق بالأراضي والموارد الطبيعية ومسارات الرعي، خاصة بين الرعاة والمزارعين.

وتأتي الأحداث الأخيرة في ظل الحرب المستمرة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، التي تسيطر على معظم إقليم دارفور.

ومن أصل 18 ولاية سودانية، تسيطر قوات الدعم السريع على معظم أراضي ولايات دارفور الخمس، باستثناء أجزاء من ولايتي شمال وغرب دارفور لا تزال تحت سيطرة الجيش.

في المقابل، يفرض الجيش سيطرته على معظم الولايات المتبقية، بما فيها العاصمة الخرطوم.

ويشكل إقليم دارفور نحو خُمس مساحة السودان، البالغة أكثر من مليون و800 ألف كيلومتر مربع.

في حين أن معظم السودانيين البالغ عددهم 50 مليونا يسكنون في مناطق سيطرة الجيش.

ومنذ أبريل 2023، تحارب "الدعم السريع" الجيش السوداني بسبب خلاف بشأن دمجها بالمؤسسة العسكرية، ما تسبب في مجاعة ضمن إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية بالعالم، ومقتل عشرات آلاف السودانيين ونزوح 13 مليون شخص.