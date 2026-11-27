قال رئيس الوزراء الأوكراني سيرجي كورتسكي، اليوم الجمعة، في منشور على تطبيق "تليجرام"، إن الحكومة وافقت على مشروع موازنة عام 2027 بعد تعديله، على أن يُحال إلى البرلمان لمناقشته في القراءة الثانية، وفق وكالة "بلومبرج" للأنباء.

وتقترح الحكومة تخصيص 20.4 مليار هريفنيا إضافية "453 مليون دولار" لزيادة رواتب العسكريين.

ومن المتوقع أن يبلغ الإنفاق على الأمن والدفاع نحو 5 تريليونات هريفنيا "111 مليار دولار" في العام المقبل، ما يعادل 43% من الناتج المحلي الإجمالي.

وتعتزم الحكومة المساهمة بمبلغ 31 مليار هريفنيا "689 مليون دولار" في صندوق جديد للتأمين ضد مخاطر الحرب.

وتتوقع أوكرانيا أن ترفع مساهمات الشركاء حجم الصندوق إلى 3 مليارات يورو.

ولا تزال أوكرانيا تواجه احتياجات تمويلية غير مغطاة بقيمة 70 مليار يورو، منها 30 مليار يورو لتغطية العجز المباشر في الموازنة و40 مليار يورو لتلبية الاحتياجات الدفاعية.