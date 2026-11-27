شددت الإعلامية لميس الحديدي، على ضرورة أن تجيب الحكومة عما ستفعله لكي لا تتكرر حوادث الطرق، وألا يصبح الناس مجرد أرقام في بيانات، بدلا من الاكتفاء بإعلان حجم الدعم للضحايا.

وقالت خلال برنامج «الصورة مع لميس الحديدي» المذاع عبر فضائية «النهار» : «العنوان الذي نريد من الحكومة أن تجيب عليه، ليس فقط كم هو الدعم للضحايا، ولكن ماذا ستفعل الحكومة كي لا تتكرر هذه الحوادث مرة أخرى؟ ولا يكون عندنا ضحايا أخرى ولا يكون الناس مجرد أرقام في بيانات.. لازم وجع حادث الدائري يغيرنا بقى كلنا، ويغير سلوكياتنا».

وأشارت إلى الناس لا تزال تقوم بحركات «الغرز» على الطريق حتى الآن، والشباب يتسابقون بالسيارات دون عقاب.

ونوهت إلى أن المخالف لو نال عقوبة مشددة ودفع غرامة تصل للسجن فسيرتدع ويتوقف عن «الغرز»، موضحة أنه حين يسافر للقيادة في دولة أخرى تطبق عقوبات صارمة تُسحب فيها رخصته وبطاقته وإقامته فإنه يلتزم بالقواعد.

وأكدت أن سلوكيات الناس لن تتغير دون قانون صارم ودون رقابة حاسمة تقع مسئوليتها على الحكومة التي تتولى الرقابة وتطبيق القانون، متابعة: «بدون مساءلة: من الذي لم يراقب؟ ومن الذي لم يحاسب؟ ومن الذي لم يفعل؟ هذه هي المساءلة السياسية التي نتحدث عنها».

وأضافت أن حادث الطريق الدائري لا يجب أن ينتهي إلى توصيف «خطأ فردي»، مختتمة: «مرة أخيرة، لا يجب أن ينتهي الأمر إلى خطأ فردي لأن هذه الحادثة مش مجرد خطأ فردي، وأرواح الناس لازم تكون هي الأهم وهي التي ننفق عليها.. وهذا الوجع لازم يغيرنا».