واصلت فرق الهلال الأحمر المصري، اليوم، تدخلاتها الميدانية لمساندة المصابين وأسر ضحايا حادث حريق الطريق الدائري بمنطقة الوراق، لليوم الثالث على التوالي، حيث توجهت فرق الاستجابة أثناء الطوارئ إلى مستشفى بولاق الدكرور لتقديم الدعم اللازم للأهالي المتواجدين لمتابعة ذويهم.

وشملت التدخلات تقديم خدمات الدعم النفسي، وتوزيع مياه الشرب وحقائب المستلزمات الشخصية، والمساهمة في توفير الوجبات للأهالي، من خلال مطبخ «المحروسة» التابع لصندوق دعم مشروعات الجمعيات بوزارة التضامن الاجتماعي. كما واصل بنك دم الهلال الأحمر المصري استعداداته لتوفير الفصائل الدموية اللازمة ومساندة جهود الاستجابة للحادث.

ويتقدم الهلال الأحمر المصري وجميع العاملين والمتطوعين به بخالص التعازي والمواساة لأسر الضحايا، داعين الله عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته، وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن يمنّ على المصابين بالشفاء العاجل.