أعرب البابا ليو الرابع عشر، بابا الفاتيكان، عن حزنه العميق إزاء سقوط ضحايا ووقوع جرحى جراء حادث السير الذي شهدته العاصمة المصرية القاهرة، مؤكدًا قربه الروحي من جميع المتضررين من هذه المأساة، ورافعًا الصلاة من أجل راحة نفوس المتوفين وشفاء المصابين.

جاء ذلك في برقية تعزية وجّهها البابا ليو الرابع عشر، وحملت توقيع أمين سر دولة حاضرة الفاتيكان الكاردينال بييترو بارولين، أعرب فيها عن أسف الحبر الأعظم لتلقيه نبأ سقوط ضحايا ووقوع إصابات جراء الحادث.

وأكد البابا، في البرقية، أنه يتقدم بتعازيه القلبية إلى عائلات الضحايا، موكلًا نفوس الذين فقدوا حياتهم إلى رحمة الله القدير، كما رفع الصلاة من أجل شفاء جميع المصابين.

وفي ختام البرقية، جدد الحبر الأعظم تأكيد قربه الروحي من جميع الذين طالتهم هذه المأساة، مستمطرًا بركات الله عليهم، لكي يمنحهم القوة والتعزية في هذه الظروف الأليمة.