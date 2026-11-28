تلقى تشيلسي خسارة جديدة في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بعدما سقط أمام مضيفه نوتنجهام فورست بنتيجة 2-3، اليوم الجمعة، في افتتاح منافسات الجولة الثانية عشرة من المسابقة.

وبدأ نوتنجهام فورست المباراة بقوة، ونجح في افتتاح التسجيل مبكرًا عن طريق البرازيلي إيجور جيسوس في الدقيقة الخامسة، قبل أن يعزز تقدمه بهدف ثانٍ سجله مورجان جيبس وايت من ركلة جزاء في الدقيقة 51.

ورد تشيلسي سريعًا بتقليص الفارق عبر إيمانويل إميجا في الدقيقة 54، لكن جيبس وايت عاد ليهز الشباك مجددًا، مسجلًا الهدف الثالث لأصحاب الأرض في الدقيقة 72.

وفي الدقيقة 89، سجل إميجا هدفه الشخصي الثاني، ليقلص الفارق مجددًا ويمنح تشيلسي فرصة لمحاولة العودة، لكن محاولات الفريق اللندني لم تسفر عن تغيير النتيجة، لتنتهي المباراة بفوز نوتنجهام فورست 3-2.

وبهذه النتيجة، تجمد رصيد تشيلسي عند 16 نقطة في المركز الثامن، متساويًا في النقاط مع إيفرتون صاحب المركز التاسع، ومتأثرًا بالخسارة الثالثة على التوالي، بعدما سقط في الجولتين الماضيتين أمام سندرلاند وليدز يونايتد.

في المقابل، رفع نوتنجهام فورست رصيده إلى 12 نقطة، ليتقدم إلى المركز الرابع عشر، مستفيدًا من انتصاره على الفريق اللندني.