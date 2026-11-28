شدد الفريق أول ركن صدام حفتر نائب القائد العام للقوات المسلحة الليبية، على أهمية تجاوز حالة الانقسام في ليييا وإعادة بناء واقعها السياسي في ظل التحديات التي تمس أمن وسيادة بلاده، مؤكدًا الاستعداد لصياغة اتفاق سياسي يستوعب المتغيرات الإقليمية والدولية ويراعي مقتضيات الأمن الوطني الليبي ويؤسس لاستقرار سياسي راسخ.

وكتب عبر حسابه على منصة فيسبوك: "ما تشهده منطقتنا والعالم من تحولات متسارعة، وما تواجهه بلادنا من تحديات ومهددات تمس أمنها وسيادتها، يفرض علينا مسؤولية وطنية وتاريخية لتجاوز حالة الانقسام، وإعادة بناء واقعنا السياسي بما يستجيب لتحديات الحاضر ومتطلبات المستقبل".

وأضاف: "انطلاقًا من هذه المسئولية، نؤكد انخراطنا الجاد في الجهود الرامية إلى توحيد السلطة التنفيذية ومؤسسات الدولة، كما نؤكد استعدادنا للعمل مع كافة الأطراف الوطنية لصياغة اتفاق سياسي يعكس واقع ليبيا اليوم، ويستوعب المتغيرات الإقليمية والدولية، ويراعي مقتضيات الأمن الوطني الليبي، ويؤسس لاستقرار سياسي راسخ، وصولًا إلى تجديد الشرعية السياسية وإنهاء المرحلة الانتقالية".

وتابع: "أفضت مسيرة طويلة من الحوار والتفاوض إلى بلورة إطار شامل لتوحيد مؤسسات الدولة، بما يمهّد للانتقال من مرحلة التفاوض والتفاهمات إلى مرحلة التنفيذ. وإدراكًا منا لأهمية تهيئة الظروف الإقليمية والدولية الداعمة لهذا المسار، حرصنا طوال الفترة الماضية على تكثيف جهودنا السياسية والدبلوماسية، وتقريب وجهات النظر بين الدول الشقيقة والصديقة، وبناء أرضية مشتركة من التوافق حول وحدة ليبيا واستقرارها".

واستكمل: "وإذ نثمّن جهود بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وكافة الدول الشقيقة والصديقة الداعمة لهذا المسار، فإننا نخص بالشكر والتقدير الولايات المتحدة الأمريكية، وجمهورية مصر العربية، والجمهورية التركية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، ودولة قطر، على ما تبذله من مساعٍ سياسية ودبلوماسية لدعم جهود التوحيد، ونتطلع إلى البناء على ما تحقق من تفاهمات، والتأسيس لشراكات استراتيجية راسخة وممتدة مع ليبيا واحدة وموحدة".

وشدد على أن انفتاحهم على الشركاء الإقليميين والدوليين يأتي انطلاقًا من رؤية وطنية مستقلة، تحكمها المصالح العليا للدولة الليبية، تقوم على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، دون أن يكون تطوير علاقاتهم مع أي من الشركاء على حساب علاقاتهم وشراكاتهم القائمة.

ولفت إلى أن غايتهم من مجمل هذه الجهود ليست مجرد إعادة ترتيب السلطات القائمة، وإنما التأسيس لمرحلة جديدة في تاريخ الدولة الليبية، تستعيد فيها وحدتها وكامل سيادتها واستقلال قرارها، وقدرتها على حماية مصالحها والاضطلاع بدورها الإقليمي والدولي.