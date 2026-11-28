تمكنت القوات الأوكرانية، للمرة الأولى من إسقاط طائرة مسيّرة روسية نفاثة باستخدام الليزر، وهي تقنية متطورة لا تزال في المرحلة التجريبية، وفق ما أفادت مؤسسة "برايف وان" الحكومية الأوكرانية لتقنيات الدفاع وكالة فرانس برس الجمعة.

وقال المكتب الإعلامي للمؤسسة التي تتولى تنسيق وتمويل الابتكارات في مجال الدفاع، إن "صورا انتشرت مؤخرا على الإنترنت تظهر استخدام نظام ليزر أوكراني لاعتراض طائرة مسيّرة معادية تعمل بمحرك نفاث".

وأضاف: "تم تطوير هذا النظام عبر منحة ضمن برنامج +برايف وان+، واستخدمته في القتال فرقة دفاع جوي خاصة".

وأوضحت المؤسسة أن "نجاح عملية اعتراض واحدة لا يعني أن التكنولوجيا باتت جاهزة للنشر على نطاق واسع، مشيرة إلى أن الدفاع الجوي المعتمد على الليزر لا يزال، في الوقت الراهن، تقنية تجريبية"، لكنها لفتت إلى وجود ما لا يقل عن "سبع فرق" تعمل في أوكرانيا على تطوير هذه الأسلحة.

ونشر سيرجي بيسكرستنوف، وهو مستشار للرئيس فولوديمير زيلينسكي، الأربعاء مقطع فيديو يُظهر هدفا وهو يتحطم متحولا إلى كرة من اللهب.

وقال إنه يظهر إسقاط طائرة مسيّرة روسية نفاثة من طراز "غيران" بواسطة سلاح ليزري "للمرة الأولى".

وأضاف بيسكرستنوف أن هذا النظام الذي يحمل اسم "بليسك" وطورته شركة "كارمين سكاي"، كان يعمل في هذه الحالة المحددة على حماية "بنية تحتية حيوية" في أوكرانيا.

وتواجه أوكرانيا باستمرار أسرابا من الطائرات المسيّرة والصواريخ الروسية التي تهاجم بنيتها التحتية الصناعية والطاقية.

وباتت روسيا تستخدم بكثافة في الأشهر الأخيرة طائرات مسيّرة نفاثة، وهي أسرع واعتراضها أصعب.

وأكدت مؤسسة "برايف وان" في بيان أرسلته إلى وكالة فرانس برس أن تكلفة إطلاق شعاع ليزر أقل من تكلفة إطلاق النار من رشاش. لكنها أشارت إلى أن "الدفاع الجوي بالليزر يُعدّ من بين الأولويات الأكثر تعقيدا وتطلبا" ضمن برنامجها.

ولفتت إلى أن الأسلحة الليزرية تخضع للأبحاث منذ سبعينيات القرن الماضي، لكن لم يتم دمجها في أنظمة عملياتية إلا في "عدد قليل من الدول"، كما أن توظيفها في اعتراض الأهداف الجوية في ظروف قتالية "لا يزال أمرا نادرا".