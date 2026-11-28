أعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين، الجمعة، أنها تطلب 7,1 مليارات دولار لحماية عديمي الجنسية والاستجابة لحالات الطوارئ في 2027، في خفض كبير للمبلغ المطلوب مقارنة بعام 2026.

وكان المفوض السامي لشؤون اللاجئين برهم صالح حذّر الشهر الماضي من أن النقص الحادّ في التمويل يحدّ من قدرة المفوضية على مساعدة اللاجئين، وفق وكالة فرانس برس.

وطلبت المفوضية 8,5 مليارات دولار لعام 2026، لم تحصل منها حتى الآن سوى على 2,9 مليار دولار، وقالت: "يأتي هذا النداء في ظل احتياجات إنسانية هائلة وظروف تمويل بالغة الصعوبة. لذلك، تعطي ميزانية المفوضية لعام 2027 الأولوية للاحتياجات الأكثر إلحاحا".

وإذا حصلت المفوضية على كامل المبلغ، فستستخدمه العام المقبل لتوفير خدمات الحماية لـ13,6 مليون لاجئ وطالب لجوء و6,7 ملايين نازح داخل بلدانهم.

وأضافت: "نهدف أيضا إلى تقديم مساعدات مالية إلى 3,9 ملايين لاجئ ومليوني نازح، ومساعدات في مجالي الإيواء والسكن إلى 1,8 مليون لاجئ و850 ألف نازح".

وبلغ عدد النازحين قسرا حول العالم نحو 117,8 مليون شخص في نهاية عام 2025، بحسب المفوضية، بانخفاض طفيف عن المستوى القياسي المسجّل في عام 2024 والبالغ 123,2 مليون شخص.

ومن بين هؤلاء، كان 35,6 مليون شخص من اللاجئين المشمولين بولاية المفوضية، يتحدّر ثلثاهم من فنزويلا وأوكرانيا وسوريا وأفغانستان والسودان.

ورغم ارتفاع هذه الأعداد، اضطرّت المفوضية إلى تقليص عدد موظفيها بشكل كبير بسبب خفض ميزانيتها.

وقلصت الولايات المتحدة، أكبر جهة مانحة في العالم تقليديا، مساعداتها الخارجية في عهد الرئيس دونالد ترامب، فيما خفض مانحون رئيسيون آخرون إنفاقهم أيضا.

وغادر نحو ثمانية آلاف موظف المفوضية منذ 2024، فتراجع عدد العاملين فيها من نحو 20 ألف شخص إلى أقلّ بقليل من 12 ألفا.

وفي 2025، طلبت المفوضية 10,6 مليارات دولار، ولم يتوافر لها في نهاية المطاف سوى 3,8 مليارات دولار. وفي 2024، طلبت 10,8 مليارات دولار وحصلت على 5,3 مليارات دولار.

وقال المتحدث باسم المفوضية ماثيو سالتمارش لصحافيين إن استراتيجيتها لا تزال تقوم على "حماية من أجبروا على الفرار، والاستجابة بسرعة كبيرة لحالات الطوارئ عند وقوعها، وكذلك، وهذا أمر بالغ الأهمية، مساعدة اللاجئين على تجاوز مرحلة الاعتماد على المساعدات".

وأطلقت المفوضية نداءها قبيل مؤتمرها السنوي لإعلان التعهدات المالية الذي يعقد الثلاثاء في جنيف.