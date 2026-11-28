قال الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، إن العمل بحادث الطريق الدائري بدأ على مسارين، الأول تقديم الرعاية الطبية المتخصصة للمصابين، والثاني تحديد هوية الجثامين في أقل من 48 ساعة بالتعاون مع النيابة العامة ومصلحة الطب الشرعي بوزارة العدل، لدفنهم بشكل إنساني مراعاة للوضع النفسي لأهاليهم.

وأشار خلال برنامج «الحكاية» الذي يُقدمه الإعلامي عمرو أديب، عبر شاشة «mbc مصر»، مساء الجمعة، إلى التمكن من التعرف على 28 حالة من الـ 31 الأولى ضحية، مع الأخذ في الاعتبار أن المتوفى الجديد الـ 32 معروفة بياناته، مع بقاء 3 حالات مجهولة الهوية يجري العمل على تحديدها، وفق البروتوكولات العالمية لمسح موقع الكارثة وترقيم الجثث ونقل الرفات.

وبشأن تعقيد التعرف على الحالات الملتصقة جراء الحريق، أوضح أن تحديد الهوية في الجثث المتأثرة بشدة يتم عبر اختيار أنسب الأنسجة كالأسنان أو العظام الكثيفة أو عظام الفخذ والجمجمة أو الشعر والأظافر وبقايا الدم ومطابقتها بعينات العائلات عبر تحليل «DNA»، مشيرا إلى نجاح الفرق في تسليم الجثامين وإصدار تصاريح الوفاة للأسر في فترة قياسية أقل من 48 ساعة.

وتحدث عن القصة البطولية للجثتين الملتصقتين بالحادث، قائلا: «واحد من الذين كانوا موجودين في الحادثة وهو معلق في إحدى القنوات الرياضية، رأى أن بعض الأطفال كان بعض أهاليهم يحاولون أن يخرجوهم من الميكروباص أو من سيارة، جري من الناحية الأخرى من الطريق، وقدر أنه يحتضن الطفل".

وتابع: "وجدنا مع الطب الشرعي أن الرجل والطفل جثتين ملتصقتين.. الاثنان كانا في وضع واحد، وهذا كان واحد من الأدوار البطولية التي ستظهر خلال الأيام القليلة القادمة التي تدل على يعني حجم البطولات بين المصريين في مثل هذه الحوادث»، في إشارة المعلق الرياضي الراحل محمد شكري.