قال الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، إن الجهات المعنية تتعامل بدقة شديدة جدًا مع أرقام وأعداد ضحايا حادث الطريق الدائري، لافتا إلى أن النيابة العامة خصصت أماكن محددة لكل من يجد أن أحد أفراد عائلته غير متواجد.

وأشار خلال برنامج «الحكاية» الذي يُقدمه الإعلامي عمرو أديب، عبر شاشة «mbc مصر»، مساء الجمعة، إلى تحديد هوية 28 حالة من أصل 31 جثمانا - قبل تسجيل حالة وفاة جديدة - موضحا أن 3 حالات هي التي يجري تحديد هويتها حاليا.

وأوضح أن بعض الأسر قد لا تكون على علم بعد بفقدان أحد ذويها وتستغرق يوما أو يومين أو ثلاثة قبل التواصل معه، ومن المتوقع اكتمال تحديد جميع الأعداد خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأضاف أن هناك 6 حالات حرجة بين المصابين الـ19 المتبقين تحت العلاج بعد خروج 7 حالات، موضحا أن حالات الحروق لا تقتصر إصاباتها على حروق من الدرجة الأولى أو الثانية أو الثالثة، وإنما وصلت إلى حروق من الدرجة الرابعة طالت العظام والعضلات، إلى جانب إصابات في الجهاز التنفسي نتيجة استنشاق الدخان والغازات، تستدعي وضعهم في الرعاية المركزة وعلى أجهزة التنفس الصناعي.

ونوه بأنّ جميع الفرق الطبية والاستشاريين والمتخصصين كانوا على رأس العمل منذ وقوع الحادث باعتبار ذلك واجبهم ودورهم الأساسي، لافتا إلى أن الهيئة القومية للطوارئ والأزمات تدير الأزمة بالتنسيق مع وزارة الداخلية وقوات الحماية المدنية، ووزارتي التضامن الاجتماعي والهلال الأحمر المصري، وتقديم الدعم النفسي للأسر التي فقدت ذويها أو تبحث عنهم.

ووصف الساعات الـ48 الماضية بأنها كانت «صعبة جدًا» على الأطقم الطبية وأشد صعوبة على الأسر والضحايا والمصابين والمصريين بشكل عام، لافتا إلى أن إصابات الحروق - حتى لو كانت ظاهرية على الجلد من الدرجتين الأولى والثانية - تظل مؤلمة للغاية ويجري التعامل معها بمنتهى الحرص حتى تستقر الحالة العامة.

ولفت إلى أن علاج الحروق يستغرق وقتا وجهدا ويترك آثارا جسدية ونفسية تختلف عن الإصابات العادية، مشددا على ضرورة مواصلة العمل لتخفيف وطأة الكارثة عن المصابين حتى تماثلهم للشفاء باعتباره حقا أصيلا لهم.