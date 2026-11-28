عقد الدكتور المهندس صلاح سليمان جمبلاط وزير الدولة للإنتاج الحربي، اجتماعًا مع رؤساء مجالس إدارات الشركات والوحدات التابعة للوزارة، لمتابعة مؤشرات الأداء ونتائج الأعمال ومعدلات التنفيذ خلال الربع الأول من العام المالي الجاري، والوقوف على الموقف الفعلي للموازنات التخطيطية ومؤشرات الإنتاج والإيرادات والأرباح، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن دعم الصناعة الوطنية وتعميق التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا الحديثة ورفع كفاءة الأداء الاقتصادي.

وأكد وزير الدولة للإنتاج الحربي أن توجيهات القيادة السياسية تمثل خارطة طريق للعمل خلال المرحلة الحالية، مشددًا على أن زيادة الإنتاجية وتعزيز الجدارة والكفاءة تأتي على رأس أولويات الوزارة، للانطلاق نحو مرحلة جديدة من التطوير والتنافسية، مع ضرورة تكثيف الجهود لتعظيم الاستفادة من الإمكانات والطاقات التصنيعية المتاحة، والارتقاء بجودة المنتجات، وترشيد النفقات، وتحقيق أعلى عائد اقتصادي ممكن.

وشدد جمبلاط على أهمية إعداد موازنات تخطيطية واقعية وقابلة للتنفيذ، تستند إلى دراسة موضوعية للإمكانات الفعلية لكل شركة، وتتوافق مع مستهدفاتها الإنتاجية والتشغيلية، مع المتابعة الدورية لمعدلات الإنتاج والتكاليف والإيرادات والأرباح، بما يضمن وجود ترابط حقيقي بين الموازنات المخططة وحجم الإنتاج الفعلي والمبيعات والعوائد المستهدفة.

وأوضح أن المرحلة الحالية تتطلب العمل وفق رؤية واضحة وأرقام دقيقة ونتائج قابلة للقياس، مؤكدًا ضرورة ألا تقتصر الأرقام الواردة بالموازنات والتقارير على كونها بيانات رقمية، وإنما يجب أن تعكس حقيقة الأداء الاقتصادي والتشغيلي للشركات، وأن تكون مدعومة بحسابات دقيقة ومؤشرات واضحة تتيح تقييم الأداء ورصد الانحرافات بين المستهدف والمتحقق، وتحديد أسبابها ووضع الإجراءات التصحيحية المناسبة.

وتناول الاجتماع مراجعة البنود الرئيسية المؤثرة في نتائج الأعمال والتكلفة الإنتاجية، وفي مقدمتها تكاليف الخامات ومستلزمات الإنتاج ومعدلات الإهلاك والأجور، ودراسة تأثير كل عنصر على تكلفة المنتج النهائي ومعدلات الربحية، إلى جانب استعراض نتائج الأعمال والموقف التنفيذي للمستهدفات، ومناقشة آليات تحسين الأداء المالي والإنتاجي ورفع كفاءة إدارة الموارد وتعظيم الاستفادة من الطاقات الإنتاجية المتاحة.

وفي سياق متصل، أكد وزير الدولة للإنتاج الحربي أهمية التوسع في إدخال صناعات جديدة بالشركات التابعة، وفتح مجالات إنتاجية متنوعة تتواكب مع متطلبات المرحلة الحالية واحتياجات السوق المحلية، مشددًا على ضرورة استناد خطط التوسع إلى دراسات جدوى اقتصادية وفنية دقيقة، تضمن تحقيق قيمة مضافة حقيقية وتعزيز العائد الاقتصادي، بما يدعم توجه الدولة نحو تعميق التصنيع المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات.

ووجّه جمبلاط بدراسة الفرص المتاحة لتوطين أحدث التكنولوجيات، وتعظيم الاستفادة من البنية التحتية والإمكانات الفنية والتكنولوجية المتوافرة بالشركات، مع حسن إدارة الموارد المتاحة بكل جهة، والاستثمار في العنصر البشري وتمكين الكفاءات، تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بتحقيق الجدارة وفق معايير موضوعية وضمان كفاءة الأداء بمختلف المؤسسات.

كما أكد أهمية ترسيخ ثقافة النقد والمراجعة الذاتية، وإجراء تقييم موضوعي ومستمر للأداء، بما يسهم في تحديد نقاط القوة ومجالات التحسين، وتصحيح مسار العمل بصورة مستمرة، وتعزيز قدرة شركات الإنتاج الحربي على القيام بدورها في دعم الاقتصاد الوطني وبناء قاعدة صناعية مصرية قوية ومتطورة وقادرة على المنافسة.