يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك نظيره النادي الأفريقي التونسي، في السادسة مساء اليوم السبت، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا، في مواجهة يطمح خلالها الفريق الأبيض إلى تحقيق الفوز وحصد أول ثلاث نقاط في مشواره بالبطولة.

ويتواجد الزمالك في المجموعة الثانية التي تضم إلى جانبه أندية النادي الأفريقي التونسي ومولودية الجزائر ويانج أفريكانز التنزاني، بعدما تأهل إلى دور المجموعات على حساب الجيش الرواندي، بالفوز عليه ذهابًا وإيابًا بنتيجة 1-0 في كل مباراة.

ويأمل الزمالك في استغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق بداية مثالية في دور المجموعات، وتوجيه رسالة قوية لمنافسيه بشأن طموحاته في المنافسة على اللقب القاري، خاصة أن الفوز في الجولة الافتتاحية سيمثل دفعة معنوية مهمة للفريق قبل استكمال مشواره في المجموعة.

ومن المنتظر أن تشهد المباراة حضورًا جماهيريًا كبيرًا، بعدما وافقت الجهات الأمنية على حضور 42 ألف مشجع، بواقع 40 ألفًا من جماهير الزمالك، و2000 مشجع للفريق التونسي، لمساندة الفريقين في المواجهة المرتقبة.

وفي سياق متصل، وافق الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» على طلب الزمالك الوقوف دقيقة حداد قبل انطلاق اللقاء، على أرواح ضحايا حادث الطريق الدائري بمنطقة الوراق.

غيابات الزمالك أمام الأفريقي

ويفتقد الزمالك خدمات أربعة لاعبين في مواجهة الليلة، إذ يغيب محمد إبراهيم بسبب الإصابة التي يعاني منها في الركبة، فيما يواصل محمد السيد الغياب نتيجة إصابته في مشط القدم، وعدم اكتمال جاهزيته للعودة إلى التدريبات الجماعية والمشاركة في المباريات.

كما استبعد الجهاز الفني الثنائي أحمد الجفالي وسيف فاروق جعفر لأسباب فنية، ليغيب اللاعبون الأربعة عن قائمة الفريق الأبيض لمواجهة بطل تونس.

وحرص معتمد جمال، المدير الفني للزمالك، على توجيه مجموعة من التعليمات الفنية والخططية للاعبين خلال التحضيرات الأخيرة، مشددًا على ضرورة الالتزام بتعليمات الجهاز الفني والتركيز طوال المباراة، من أجل تنفيذ الخطة الموضوعة وتحقيق النتيجة المطلوبة.

طموحات الأفريقي التونسي

على الجانب الآخر، يدخل النادي الأفريقي التونسي اللقاء بحثًا عن تحقيق نتيجة إيجابية خارج ملعبه، تمنحه دفعة مهمة قبل مباراة الإياب، وتساعده على المنافسة بقوة في المجموعة الثانية.

ويدرك الفريق التونسي صعوبة المواجهة أمام الزمالك على استاد القاهرة، في ظل الحضور الجماهيري المنتظر، لكنه يسعى إلى تقديم أداء قوي والخروج بنتيجة تعزز حظوظه في بداية مشواره القاري.

تاريخ مواجهات الزمالك أمام الأندية التونسية

ويمتلك الزمالك سجلًا حافلًا بالمواجهات أمام الأندية التونسية، إذ خاض 42 مباراة في مختلف البطولات، حقق خلالها 18 انتصارًا، وتعادل في 8 لقاءات، بينما تعرض للهزيمة في 16 مباراة، وسجل لاعبوه 55 هدفًا، مقابل 54 هدفًا استقبلتها شباكه.

وعلى صعيد المواجهات الأفريقية، التقى الزمالك الأندية التونسية في 31 مباراة، حقق خلالها 14 فوزًا، مقابل 6 تعادلات و11 هزيمة، وأحرز لاعبوه 40 هدفًا، فيما استقبلت شباكه 37 هدفًا.

أما على مستوى المواجهات المباشرة مع النادي الأفريقي، فقد التقى الفريقان في 6 مباريات رسمية، حقق كل منهما الفوز في 3 مواجهات، دون تسجيل أي تعادل، وسجل الزمالك 8 أهداف، بينما أحرز الفريق التونسي 10 أهداف.

موعد مباراة الزمالك والأفريقي التونسي

تقام مباراة الزمالك والنادي الأفريقي التونسي اليوم السبت 28 نوفمبر 2026، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام السادسة مساءً بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والأفريقي

تنقل شبكة قنوات beIN Sports منافسات دوري أبطال أفريقيا بشكل حصري في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومن المقرر إذاعة مباراة الزمالك والنادي الأفريقي عبر قناة beIN Sports HD 2، بتعليق علي سعيد الكعبي.

حكم مباراة الزمالك والأفريقي التونسي

أسند الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» إدارة المباراة إلى الحكم المغربي جلال جيد، ويعاونه مواطناه زكريا برنسي ومصطفى أركاد، بينما يتولى مصطفى كشّاف مهمة الحكم الرابع.

ومن المقرر استخدام تقنية حكم الفيديو المساعد «VAR» خلال مباريات هذه المرحلة من البطولة، في خطوة تعزز الاستعانة بالتقنيات التحكيمية في منافسات دور المجموعات.