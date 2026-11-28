أكدت باكستان مجددا التزامها بالتعاون الدولي في مجال الأمن النووي، حيث ألقى رئيس لجنة الطاقة الذرية الباكستانية، راجا علي رضا أنور، الضوء على أهمية الشراكات المستمرة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وشركاء دوليين آخرين، حسب وزارة الخارجية الباكستانية.

وفي كلمته في الجلسة الختامية للاجتماع السنوي الـ15 للشبكة الدولية لمراكز التدريب ودعم الأمن النووي (شبكة إن.إس.إس.سي)، التابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية والذي عقد في إسلام آباد، قال راجا إن قرار باكستان لاستضافة هذا الاجتماع للمرة الثانية يعكس التزامها المستمر بتعزيز التعاون الدولي في مجال الأمن النووي، حسب صحيفة "إكسبرس تريبيون" الباكستانية اليوم السبت.

وتابع أن باكستان تتطلع إلى تعزيز التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وشركاء دوليين آخرين لتعزيز الأمن النووي المستدام.

ونظمت باكستان والوكالة الدولية للطاقة الذرية الاجتماع، الذي ضم وفودا دولية وخبراء في مجال الأمن النووي لبحث التحديات الناشئة وبناء قدرات مؤسسة وأولويات مستقبلية في مجال التدريب على الأمن النووي.