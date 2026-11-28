تحطمت مروحية عسكرية طراز مي-17 في منطقة فراييم جنوب شرق بيرو، ما أسفر عن مقتل ثمانية عسكريين ونجاة قائدها مصابا بجروح بليغة.

وبحسب ما أورده موقع قناة "آر تي عربية"، الروسية اليوم السبت، كانت المروحية تقوم بمهمة إجلاء وإنقاذ دورية عسكرية قرب بلدة سانابامبا في إقليم أياكوتشو، وفُقد الاتصال بها مساء الخميس قبل أن تعثر فرق البحث والإنقاذ على حطامها أمس الجمعة.

وأسفر الحادث عن مقتل خمسة من أفراد القوات الجوية وثلاثة من عناصر الجيش كانوا ضمن المجموعة التي جرى إجلاؤها في المهمة ذاتها.

وأعلنت وزارة الدفاع في بيرو نقل الطيار الناجي إلى العاصمة ليما لتلقي رعاية طبية متخصصة، فيما فتحت السلطات تحقيقا رسميا لتحديد أسباب السقوط التي لم تكشف بعد.

وتقع منطقة فراييم ضمن حوض أنهار أبوريماك وإيني ومانتارو، وتعد أكبر واد لزراعة نبتة الكوكا في بيرو، وتخضع لانتشار عسكري مكثف منذ عقود لمكافحة شبكات تهريب المخدرات وبقايا جماعات متمردة.

ويأتي هذا الحادث بعد أشهر من تحطم مروحية أخرى من الطراز نفسه في جنوب بيرو خلال شهر فبراير 2026، أوقع 15 قتيلا.