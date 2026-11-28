نفى الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، الشائعات التي تداولت أرقاما مبالغا فيها حول وجود 180 حالة وفاة في حادث الطريق الدائري بمنطقة الوراق.

وقال خلال برنامج «الحكاية» الذي يُقدمه الإعلامي عمرو أديب، عبر شاشة «mbc مصر»، مساء الجمعة، إن هناك محاولات معتادة من بعض القنوات والمأجورين في الخارج لاستهداف مصر.

وأشار إلى استحالة إخفاء أي أعداد أو التستر على مصاب أو حالة وفاة، قائلا: «لا يوجد في العالم أي مسئول يستطيع ألا يقول الأرقام، الأرقام هتخفيها فين؟ هنخفيها على مين؟ الجثث هنوديها فين؟ المصابين هنوديهم فين؟ ولا نملك أن أن نخبي أو نتستر عن مريض أو حالة وفاة».

وأوضح أن المستشفيات المستقبلة للحالات هي مستشفيات عامة ومتاحة للزيارات من جميع المواطنين، كما أن الجثامين لها أماكن وتصاريح دفن رسمية وعائلات تتابعها.

وأشار إلى أن الوزارة امتلكت الشجاعة للإعلان عن التفاصيل بعد نحو 10 دقائق من وقوع الحادث، وأصدرت قرابة 8 أو 9 بيانات متتالية حتى لا تترك مجالا «لهؤلاء الشرذمة والمأجورين المرتزقة الذين يعملون في الكثير من دول العالم وكل هدفهم الوحيد أن ينتقدوا ويثيروا الشائعات والبلبلة بين المصريين، ولكن المصريين يعلمون تماما من هم الوطنيون ومن هم المأجورون الذين يعملون ضد هذه الدولة».

ولفت إلى تحديث الأعداد المعلنة أولًا بأول كل ساعة ويوم وفق المستجدات، مستشهدا بإعلانه الفوري عن وفاة أحد المصابين بمستشفى بولاق الدكرور العام قبل قرابة الساعة.

وشدد على أنّ كل الحالات والوفيات تُعلن بدقة شديدة وتحت رقابة النيابة العامة وجهات الدولة المعنية، مثمنا التفاني الكبير الذي أظهرته الأطقم الطبية من أطباء وتمريض وفنيين وعاملين.

ولفت إلى تواجده في موقع الحادث والمستشفيات بعد دقائق من وقوعه، ومشاهدة ما يقرب من 7 إلى 10 من الكفاءات المتميزة يعملون في توقيت واحد فور وصول كل حالة إلى المستشفى لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، مؤكدا استمرار القطاع الصحي في أداء واجبه رغم أنف كل الحاقدين والمرتزقة ضد الدولة.