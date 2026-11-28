أكد وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، أن حلف مكة الدفاعي يجسد موقف الدول الثلاث الموحد ودورها الفاعل تجاه الأوضاع الراهنة، وما تتطلبه من تعاون وتنسيق وثيق يعزز الأمن والاستقرار.

وذكر وزير الدفاع على موقع "إكس"، اليوم السبت، أن انطلاق الحلف من مكة المكرمة يعد التزاماً بحماية أمن دوله واستقرارها، كما يجسد تناوب الاجتماعات بين الدول الثلاث الشراكة المتكاملة والمسئولية المشتركة.

وأشار بن سلمان إلى أن الاجتماع الثاني للجنة الاستراتيجية السياسية والدفاعية لحلف مكة الدفاعي، الذي عقد في باكستان أمس الجمعة، يؤكد أهمية مواصلة العمل المشترك في دعم المسارات السياسية والدفاعية للحلف، ويؤكد موقف دولنا الموحد.

وترأس وزير الدفاع السعودي، وفد المملكة المشارك في الاجتماع، بحضور وزراء الدفاع والخارجية، وقادة قوات الدفاع، ورؤساء هيئات الأركان العامة وكبار المسئولين من المملكة وجمهورية باكستان الإسلامية، والجمهورية التركية، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم السبت.

وجرى خلال الاجتماع، بحث سبل تعزيز العمل المشترك لدول الحلف.

وفي سياق متصل، عقد الوزير السعودي، لقاءات عدة مع مسئولين من تركيا وباكستان، كما التقى على هامش الاجتماع برئيس الوزراء الباكستاني، شهباز شريف، وقائد الجيش الباكستاني المشير عاصم منير، ونظيره التركي ياشار جولر.