استقر معتمد جمال، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على التشكيل الأقرب لخوض مواجهة النادي الأفريقي التونسي، المقرر إقامتها في السادسة مساء اليوم السبت، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

ومن المتوقع أن يعتمد الجهاز الفني للزمالك على عدي الدباغ لقيادة الخط الأمامي، بمساعدة الثنائي شيكو بانزا وأحمد شريف، في محاولة لتحقيق الفوز وحصد أول ثلاث نقاط في مشوار الفريق بالبطولة القارية.

التشكيل المتوقع للزمالك أمام الأفريقي التونسي:

حراسة المرمى: مهدي سليمان.

خط الدفاع: محمود بنتايج، محمود حمدي الونش، محمد إسماعيل، عمر جابر.

خط الوسط: محمد شحاتة، أحمد ربيع، عبد الله السعيد.

خط الهجوم: شيكو بانزا، أحمد شريف، عدي الدباغ.

الزمالك يبحث عن انطلاقة قوية في دوري الأبطال

ويتواجد الزمالك في المجموعة الثانية، التي تضم إلى جانبه النادي الأفريقي ومولودية الجزائر ويانج أفريكانز التنزاني، بعدما حجز مقعده في هذا الدور على حساب الجيش الرواندي، بالفوز عليه ذهابًا وإيابًا بهدف دون مقابل في كل مباراة.

موعد مباراة الزمالك والأفريقي التونسي

تقام مباراة الزمالك والنادي الأفريقي التونسي اليوم السبت 28 نوفمبر 2026، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، وتنطلق صافرة البداية في تمام السادسة مساءً بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والأفريقي

تنقل شبكة قنوات beIN Sports مباراة الزمالك والأفريقي التونسي، عبر قناة beIN Sports HD 2، بتعليق علي سعيد الكعبي، باعتبارها الناقل الحصري لمنافسات دوري أبطال أفريقيا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

حكم مباراة الزمالك والأفريقي التونسي

وأسند الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» إدارة المباراة إلى الحكم المغربي جلال جيد، ويعاونه مواطناه زكريا برنسي ومصطفى أركاد، بينما يتولى مصطفى كشّاف مهمة الحكم الرابع.

وتشهد مباريات دور المجموعات استخدام تقنية حكم الفيديو المساعد «VAR».