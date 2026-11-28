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تترقب جماهير كرة القدم موعد مباراة الزمالك والنادي الأفريقي التونسي، المقرر إقامتها مساء اليوم السبت على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا، في مواجهة يسعى خلالها الفريق الأبيض إلى تحقيق بداية قوية في مشواره بالبطولة القارية.

موعد مباراة الزمالك والأفريقي التونسي

يستضيف الزمالك نظيره النادي الأفريقي التونسي اليوم السبت 28 نوفمبر 2026، على استاد القاهرة الدولي، في افتتاح مشوار الفريقين بدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام السادسة مساءً بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والأفريقي التونسي

تُذاع مباراة الزمالك والأفريقي التونسي عبر شبكة قنوات beIN Sports، الناقل الحصري لمنافسات دوري أبطال أفريقيا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ومن المقرر نقل اللقاء عبر قناة beIN Sports HD 2، بصوت المعلق علي سعيد الكعبي.

مجموعة الزمالك في دوري أبطال أفريقيا

يخوض الزمالك منافسات دور المجموعات ضمن المجموعة الثانية، التي تضم إلى جانبه النادي الأفريقي التونسي ومولودية الجزائر ويانج أفريكانز التنزاني.

وكان الفريق الأبيض قد تأهل إلى هذا الدور بعدما تخطى الجيش الرواندي في الدور التمهيدي، بالفوز ذهابًا وإيابًا بهدف دون مقابل في كل مباراة.

ويطمح الزمالك إلى استغلال عاملي الأرض والجمهور وحصد النقاط الثلاث في مباراته الافتتاحية، لتعزيز فرصه في المنافسة على التأهل إلى الدور التالي.

حكم مباراة الزمالك والأفريقي التونسي

أسند الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» إدارة المواجهة إلى الحكم المغربي جلال جيد، ويعاونه مواطناه زكريا برنسي ومصطفى أركاد، فيما يتولى مصطفى كشّاف مهمة الحكم الرابع.

وتشهد منافسات دور المجموعات الاستعانة بتقنية حكم الفيديو المساعد «VAR».