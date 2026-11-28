أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية عن اعتراض وتدمير صاروخ كروز أطلقه الحوثيون باتجاه الرياض.

وصرَّح المتحدث الرَّسمي باسم قوات التحالف اللواء الركن تركي المالكي "بأن الدفاع الجوي اعترض ودمر صاروخًا طوافًا (كروز) أطلقته الميليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه منطقة الرياض"، حسبما ذكرت اليوم السبت وكالة الأنباء السعودية (واس).

وتأتي هذه التطورات في ظل تصعيد عسكري متبادل، إذ كثف طيران التحالف خلال الأيام الماضية غاراته الجوية على مواقع للحوثيين في مناطق يمنية عدة، فيما ردت الجماعة بإعلان استهداف مواقع ومنشآت في السعودية، بينها مصفاة جازان وميناءا جدة وجازان.