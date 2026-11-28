أثارت المساهمات المالية والعينية المقدمة لأسر ضحايا ومصابي حادث الطريق الدائري بالوراق حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن آليات جمع التبرعات وتوزيعها، وطبيعة الدعم الذي سيحصل عليه المستحقون، ومدى إتاحة التصرف في الأموال المقدمة إليهم، خاصة مع تداول معلومات بشأن صرف التبرعات في صورة شهادات استثمار.

وفي هذا الصدد، أوضحت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، خلال مداخلة تليفزيونية مع الإعلامية لميس الحديدي، أن شهادات الاستثمار تقتصر على الدعم البالغ 60 مليون جنيه المقدم من البنك المركزي المصري والبنوك المصرية، فيما سيتم صرف جميع التبرعات الأخرى نقدًا، من خلال تحويلات بنكية مباشرة إلى حسابات المصابين أو الورثة الشرعيين للمتوفين، وفقًا لإعلام الوراثة، بما يتيح لهم حرية التصرف في تلك الأموال.

وفيما يتعلق بالسيارات المقدمة ضمن المساهمات العينية، أشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أنه سيتم تخيير الأسر بين الحصول على السيارات أو قيمتها المالية، على أن يتم تحويل تلك القيمة إلى حسابات المستحقين حال اختيارهم الحصول عليها نقدًا.

وأرجعت الدكتورة مايا مرسي، عدم تحديد قيمة المبالغ المخصصة لكل حالة وفاة أو إصابة أو عجز كلي حتى الآن إلى استمرار تدفق التبرعات وتزايد حصيلتها، مؤكدة أن كل خطوة في هذا الملف ستكون معلنة، وصولًا إلى عقد مؤتمر صحفي للكشف عن إجمالي التبرعات وأسماء الداعمين وتفاصيل توزيع الأموال ونصيب كل مستحق بالاسم.

وكانت جسامة حادث الطريق الدائري بالوراق، وما خلفه من خسائر بشرية ومادية وتداعيات إنسانية واجتماعية، قد أثارت موجة واسعة من التعاطف المجتمعي، ترجمتها مبادرات طوعية من المواطنين ورجال الأعمال ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص، تعبيرًا عن رغبتهم في مساندة الأسر المتضررة وتخفيف آثار الحادث عليها.

وأمام تنامي هذه المبادرات، كلف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزارة التضامن الاجتماعي بتولي ملف التبرعات وتسليمها إلى مستحقيها، بما يوفر الآليات المؤسسية والقانونية اللازمة لتنظيم المساهمات المالية والعينية وتوجيهها وفقًا للغرض الذي قدمها الداعمون من أجله.

ولا يعد إشراف وزارة التضامن الاجتماعي على جمع التبرعات ومتابعة أوجه صرفها إجراءً استثنائيًا أو مستحدثًا، وإنما يأتي ضمن اختصاصاتها التي تمارسها بصورة معتادة، ومن أبرز تطبيقاتها حملات جمع التبرعات لتمويل علاج الأطفال والحالات المرضية التي تتطلب تدخلات طبية مرتفعة التكلفة.

وتخضع عمليات جمع التبرعات وصرفها لإطار قانوني ورقابي، يستهدف حماية حقوق المستفيدين واحترام إرادة المتبرعين، وتنظيم آليات تلقي الأموال وتوجيهها إلى الأغراض التي جُمعت من أجلها، وهو ما يوضح طبيعة الدور الذي تضطلع به وزارة التضامن الاجتماعي في إدارة ملف تبرعات حادث الوراق.

واستجابة لرغبة الداعمين في مساندة المتضررين من الحادث، أتاحت وزارة التضامن الاجتماعي قنوات مصرفية رسمية لتلقي المساهمات المالية، من خلال حساب مخصص ببنك ناصر الاجتماعي، وإتاحة المساهمة إلكترونيًا عبر تطبيق «إنستاباي»، لحساب المؤسسة العامة للتكافل الاجتماعي ببنك مصر.

وتأتي هذه المساهمات المجتمعية لتتكامل مع جهود الدولة في تقديم التعويضات وأوجه الرعاية الاجتماعية والصحية والنفسية لأسر الضحايا والمصابين، تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وفي ظل الاهتمام المجتمعي الواسع بهذا الملف، يمثل الإعلان المسبق عن عقد مؤتمر صحفي للإفصاح عن حصيلة التبرعات وآليات توزيعها ونصيب كل مستحق منها بالجنيه، خطوة نحو تعزيز الثقة المجتمعية والإجابة عن التساؤلات المثارة، وترسيخ ثقافة العطاء المنظم، بما يحفظ حقوق المستفيدين ويحترم إرادة الداعمين.

وتظل المساهمات المالية والتعويضات، مهما بلغت قيمتها، عاجزة عن تعويض فقدان الأرواح أو محو الآلام التي خلفها الحادث في نفوس الأسر، فلا يمكن اختزال حجم الفقد الإنساني في أرقام أو مبالغ مالية، وإنما تمثل هذه المساهمات رسالة تضامن إنساني ومجتمعي، وتسهم في تخفيف الأعباء المعيشية ومساندة المتضررين في مواجهة تداعيات الحادث.

ومن هذا المنطلق، تواصل وزارة التضامن الاجتماعي، عبر مؤسساتها التابعة وشركائها، وفي مقدمتهم الهلال الأحمر المصري، تقديم خدمات الدعم النفسي والاجتماعي لأسر الضحايا والمصابين، بما يتجاوز حدود المساندة المالية إلى مساعدتهم على التعامل مع آثار الصدمة وتداعياتها النفسية والاجتماعية، واستعادة استقرار حياتهم تدريجيًا.



