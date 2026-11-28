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• الحرس الثوري الإيراني: إحدى الناقلتين حاولت مغادرة ميناء على الساحل العماني، فيما كانت الأخرى تسلك مسارا "غير مصرح به" شرقي المضيق

أعلنت إيران، اليوم السبت، انفجار ناقلتي نفط إثر اصطدامهما بألغام بحرية في موقعين مختلفين، إحداهما قرب الساحل العماني والأخرى شرقي مضيق هرمز.

وقال الحرس الثوري الإيراني، في بيان، إن ناقلتي نفط اصطدمتا بألغام بحرية خلال ساعات الليل، في أحدث حلقة من سلسلة حوادث مماثلة شهدتها المنطقة خلال الأيام الماضية.

وأوضح أن إحدى الناقلتين اصطدمت بلغم أثناء محاولتها مغادرة ميناء على الساحل العماني، فيما اصطدمت الأخرى بلغم أثناء محاولتها العبور سرا عبر "مسار غير مصرح به" شرقي مضيق هرمز.

وأضاف البيان، أن انفجارات وقعت في الناقلتين عقب اصطدامهما بالألغام، ما أدى إلى اندلاع حرائق على متنيهما.

ولم يصدر تعقيب رسمي فوري من الجانب العُماني بشأن ما أورده البيان الإيراني عن انفجار ناقلة نفط قبالة سواحل السلطنة.

والجمعة، أعلن الحرس الثوري الإيراني أن ناقلة نفط انفجرت إثر اصطدامها بلغم بحري شرقي مضيق هرمز، عقب إعلان حوادث مماثلة الثلاثاء والأربعاء والخميس.

وفي 28 فبراير الماضي، بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل حربا على إيران، ردت عليها طهران بهجمات استهدفت إسرائيل وما قالت إنها منشآت عسكرية أمريكية في دول عربية.

ووقعت واشنطن وطهران مذكرة تفاهم في 18 يونيو الماضي، لكن تنفيذها تعثر وسط خلافات بشأن حرية الملاحة في مضيق هرمز.

ومنذ يوليو الماضي، تتجدد المواجهات العسكرية بين واشنطن وطهران من حين إلى آخر وتمتد إلى دول عربية بالمنطقة، رغم استمرار المساعي الدبلوماسية لإنهاء النزاع.