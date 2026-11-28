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قال وزير الخارجية الياباني موتيجي توشيميتسو، إن بلاده ستواصل تقديم الدعم لإعادة إعمار قطاع غزة وتعافي المنطقة.

وبحسب وكالة كيودو، التقى موتيجي، السبت، الممثل السامي لمجلس السلام في غزة نيكولاي ملادينوف والوفد المرافق له، الذي زار العاصمة طوكيو.

وأطلع ملادينوف خلال اللقاء على الجهود المبذولة لتنفيذ خطة السلام في غزة.

يأتي ذلك في ظل استمرار الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار، وتنصل إسرائيل من التزاماتها بموجب خطة السلام، ولا سيما ما يتعلق بإدخال المساعدات الإنسانية وتسهيل جهود التعافي وإعادة الإعمار.

من جانبه، أكد موتيجي أن بلاده ستواصل دعم إعادة إعمار قطاع غزة وتعافي المنطقة، بالتعاون مع الإدارة التكنوقراطية في القطاع.

ووفق وسائل إعلام محلية، شارك ملادينوف والوفد المرافق له في فعالية بعنوان "إعادة الإعمار العاجلة لغزة"، استضافتها مؤسسة "ساساكاوا" للسلام ومقرها طوكيو.

وتستند هذه التحركات إلى خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المكونة من 20 بنداً، والتي تنص على وقف الحرب وإعادة إعمار غزة وتشكيل إدارة تكنوقراطية للقطاع، وأيدها مجلس الأمن بالقرار 2803 في نوفمبر 2025.

وتقدر الأمم المتحدة تكلفة إعادة إعمار غزة بنحو 70 مليار دولار.