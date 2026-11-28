افتتحت مكاتب التصويت أبوابها في الجزائر، صباح اليوم السبت؛ لتمكين أكثر من 24 مليون ناخب لاختيار ممثليهم في المجالس الشعبية البلدية والولائية، إذ سيكون الرهان مجددا على نسبة المشاركة.

وعرفت الساعة الأولى من التصويت إقبالًا متفاوتًا على مراكز الاقتراع لكن التوقعات تشير إلى أن الطابع المحلي لهذه الانتخابات سيدفع بنسبة المشاركة إلى الأعلى مع مرور الوقت لتتجاوز المسجلة في الانتخابات التشريعية التي جرت يوليو الماضي، والتي بلغت 21.24% داخل البلاد.

وتستمر عملية الاقتراع حتى الساعة السابعة من مساء اليوم السبت، ويمكن لرئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، عند الاقتضاء، تأخير غلق مكاتب التصويت بساعة واحدة على أن لا يتجاوز ذلك الثامنة مساء كحد أقصى.

وكانت عملية التصويت انطلقت عبر المكاتب المتنقلة المخصصة للمناطق النائية وتجمعات البدو الرحل يوم الأربعاء الماضي.

وتتنافس 6052 قائمة انتخابية، موزعة على 428 قائمة مرشحة للانتخابات الولائية و5624 للانتخابات البلدية، على استمالة أصوات الهيئة الناخبة التي بلغ عددها 24 مليونًا و236 ألفًا و959 ناخبًا.

ووفق بيانات السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات شملت هذه القوائم، 5765 قائمة حزبية، و24 تكتلًا حزبيًا و263 قائمة حرة.

فيما يتم انتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية لعهدة مدتها خمس سنوات، بطريقة الاقتراع النسبي على القائمة المفتوحة وبتصويت تفضيلي دون مزج، وتجمع هذه الطريقة بين التمثيل النسبي للقوائم ومنح الناخب دورا مباشرا في تحديد الفائزين داخل القائمة المختارة.