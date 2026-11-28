تابعت لجنة طوارئ الشتاء في قطاع غزة البيان الصادر عن سلطات الاحتلال الإسرائيلي، والذي تضمن ادعاءات بإدخال نحو 100 ألف خيمة وآلاف الشاحنات المحمّلة بالمستلزمات الشتوية، زاعمًا أن ذلك جرى بالتنسيق المباشر مع الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، في محاولة لإلقاء مسئولية تعطل وصول عشرات آلاف الخيام المتبقية إلى قطاع غزة على عاتق تلك المؤسسات.

وقالت في بيان، صباح السبت، إن الحديث عن إدخال قرابة 100 ألف خيمة وأكثر من 9,000 شاحنة محمّلة بالمستلزمات اللازمة لمواجهة فصل الشتاء، يتناقض بصورة واضحة مع الواقع الميداني؛ إذ إن الغالبية العظمى من العائلات النازحة لم تتسلم خيامًا جديدة أو مستلزمات شتوية، ولا تزال مئات آلاف المواطنين تعيش داخل خيام مهترئة ومتهالكة لا توفر الحد الأدنى من الحماية من البرد والأمطار والرياح، منوهة أن «هذا التناقض يثير تساؤلات جدية حول حقيقة هذه الأرقام، ومصير الكميات المعلنة، وآليات إدخالها وتخزينها وتوزيعها، والجهات المسئولة عن ضمان وصولها إلى مستحقيها».

وأكدت أن صمت المؤسسات الدولية، حول هذه الادعاءات، أو الاكتفاء بإصدار تقارير عامة لا تكشف الحقائق ولا تحدد المسئوليات، يضع أداءها أمام مساءلة أخلاقية ومهنية جدية، داعية الأمم المتحدة والمنظمات الدولية المعنية إلى الخروج عن صمتها، والرد على أكاذيب الاحتلال، وإصدار بيانات واضحة وشفافة تجيب عن التساؤلات الجوهرية حول ما يدعيه الاحتلال.

وأشارت إلى أن محاولة الاحتلال تجميل صورته عبر التذرع بما يسمى «كتالوجات الموافقة» وإجراءات التنسيق المشترك، بالتزامن مع بطء أو غياب الاستجابة الميدانية الفعلية من جانب بعض المؤسسات الدولية، لا يمكن أن تشكل مبررًا لاستمرار الكارثة الإنسانية أو التنصل من المسئوليات.

وشددت على أن الأزمة الإنسانية في قطاع غزة لا يمكن معالجتها بالأرقام الورقية أو التصريحات الإعلامية، ولا بمجرد إدخال خيام محدودة لا تتناسب مواصفاتها وطبيعتها مع قسوة الظروف الجوية الشتوية، قائلة إن الحاجة الإنسانية تتجاوز الخيام إلى توفير حلول إيواء آمنة وكريمة، وفي مقدمتها إدخال البيوت المتنقلة (الكرفانات)، ومواد البناء الأساسية، ووسائل التدفئة، والمستلزمات الضرورية كافة لحماية النازحين من البرد والأمطار والرياح، ووضع حد للمخاطر التي تهدد حياتهم وسلامتهم.

وحمّلت الاحتلال الإسرائيلي المسئولية القانونية والإنسانية الكاملة عن استمرار هذه الأزمة، بصفته القوة القائمة بالاحتلال والمتحكمة بالمعابر، وكذلك المؤسسات الدولية المعنية مسئولياتها الأخلاقية والمهنية عن أي تقصير في متابعة عمليات الإدخال والتوزيع، أو العجز عن كشف العراقيل الإسرائيلية والتعامل معها بشفافية وفاعلية.