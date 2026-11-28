أعلنت أوكرانيا، أمس، أنها عرضت وقف إطلاق النار في منطقة البحر الأسود، بما يسمح باستئناف صادرات المواد الغذائية، وأبلغت حلفاءها الدوليين بهذا المقترح.

ونقلت هيئة الإذاعة العامة الأوكرانية عن وزير الخارجية أندريه سيبيها قوله: "نحن مستعدون لوقف إطلاق النار. ونحن ممتنون للهند وتركيا ومصر، التي تؤدي دورا نشطا ومهما في تخفيف حدة التوتر بمنطقة البحر الأسود، وكذلك في جهود الوساطة. ونحن الآن في انتظار رد من روسيا".

وأضاف الوزير أن روسيا اقترحت على أوكرانيا تعليق هجماتها على قطاع النفط الروسي في إطار الهدنة، مشيرا إلى أن كييف لن تنظر في هذا المقترح إلا في سياق اتفاق أوسع نطاقا لوقف إطلاق النار في قطاع الطاقة.

وشهدت منطقة البحر الأسود تصعيدا في الهجمات الروسية والأوكرانية، مع اتساع نطاق الاستهداف ليشمل الموانئ والسفن التجارية ومنشآت تصدير الطاقة والحبوب.

وكثفت روسيا هجماتها على الموانئ الأوكرانية، خصوصا في محيط أوديسا، مستهدفة منشآت الحبوب وسفن الشحن، إذ أعلنت كييف، الخميس، تعرض سفينتي شحن أجنبيتين تحملان أكثر من 100 ألف طن من الحبوب لهجوم روسي قرب أوديسا.

في المقابل، كثفت أوكرانيا استخدام الطائرات المسيرة البحرية والجوية لاستهداف سفن ومنشآت مرتبطة بروسيا، بما في ذلك موانئ ومنشآت نفطية.

وأدى تصاعد الهجمات إلى تعطيل حركة الشحن وارتفاع تكاليف التأمين البحري، فضلا عن تزايد المخاوف بشأن سلامة الملاحة في المنطقة.

من جهة أخرى، شارك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس، في مراسم دخول غواصة نووية جديدة الخدمة، مؤكدا أن الأسطول الروسي سيتسلم بحلول عام 2030 خمس غواصات مماثلة، وأنها ستؤدي دورا أساسيا في الردع النووي.

وحضر بوتين -في حوض بناء السفن التابع لشركة "سيفماش" بمدينة سيفيرودفينسك شمال غربي روسيا- مراسم "رفع العلم" على الغواصة "بيرم"، بمناسبة تسليمها رسميا إلى البحرية الروسية، بحسب مشاهد بثها الكرملين.

وقال بوتين إن "روسيا من الدول القليلة في العالم القادرة على بناء غواصات نووية قوية من هذا النوع، وهي أسلحة ذات تأثير ومدى عالمييْن".

وتشكل الغواصات النووية الحاملة للصواريخ البالستية إحدى ركائز الردع النووي، إذ تتيح لها قدرتُها على التخفي تحت الماء الردَّ على أي هجوم بضربة يكاد يستحيل صدها.

وأوضح بوتين، أن من المقرر أن يتسلم الأسطول الروسي بحلول عام 2030 خمس غواصات أخرى حاملة للصواريخ البالستية، ثلاث منها من فئة "ياسن-إم" التي تنتمي إليها الغواصة "بيرم" التي تم تدشينها أمس.