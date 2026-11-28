تتفاوض بريطانيا والاتحاد الأوروبي بشأن الرسوم الدراسية التي يدفعها الطلاب الأوروبيون في الجامعات البريطانية، في إطار مساعي الجانبين لإعادة ضبط العلاقات بعد خروج المملكة المتحدة من التكتل، وسط مخاوف من تداعيات أي اتفاق على الجامعات البريطانية التي تواجه أزمة تمويل.

وذكرت وكالة الأنباء الفرنسية، اليوم السبت، أن الخلاف بشأن الرسوم الدراسية لا يزال يمثل إحدى أبرز العقبات أمام المفاوضات بين الجانبين، رغم التوصل إلى ثلاثة اتفاقات خلال قمة عقدت في بروكسل يوم 20 نوفمبر الجاري، شملت تسهيل إجراءات تصدير الأغذية والمشروبات البريطانية، وربط أنظمة تجارة انبعاثات الكربون، وتعزيز تنقل الشباب بين الجانبين.

ومنح الطرفان نفسيهما مهلة ستة أشهر للتوصل إلى اتفاق بشأن الرسوم الدراسية، على أن تنتهي المفاوضات بحلول مايو 2027.

تداعيات بريكست على الطلاب الأوروبيين

وأوضحت الوكالة أن الطلاب الأوروبيين كانوا يدفعون الرسوم الدراسية نفسها التي يتحملها الطلاب البريطانيون قبل خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، إلا أن الوضع تغير عقب استفتاء بريكست عام 2016، إذ أصبح الطلاب الأوروبيون يخضعون لفئة الرسوم المقررة للطلاب الدوليين.

وارتفعت الرسوم السنوية التي يدفعونها من نحو 9 آلاف جنيه إسترليني إلى ما يتراوح بين 15 ألفا و35 ألف جنيه إسترليني، ما دفع أعدادا كبيرة من الطلاب وأسرهم إلى العدول عن الدراسة في الجامعات البريطانية.

ونقلت الوكالة الفرنسية عن معهد سياسات التعليم العالي أن عدد الطلاب الأوروبيين الجدد الملتحقين بالجامعات البريطانية تراجع من 60,220 طالبا خلال العام الدراسي 2015-2016 إلى 27,195 طالبا في 2024-2025.

خلاف حول تكلفة الاتفاق

ويطالب الاتحاد الأوروبي بإعادة تطبيق الرسوم المحلية على الطلاب الأوروبيين، بحيث يدفعون المبالغ نفسها التي يتحملها الطلاب البريطانيون، والتي تصل إلى 9,790 جنيها إسترلينيا سنويا كحد أقصى في إنجلترا وويلز.

لكن مجموعة راسل، التي تضم 24 جامعة بريطانية رائدة، تقدر أن تطبيق هذا المقترح قد يكلف مؤسسات التعليم العالي نحو 570 مليون جنيه إسترليني.

وتواجه الجامعات البريطانية بالفعل عجزا ماليا متزايدا نتيجة ارتفاع تكاليف التشغيل، وعدم مواكبة الرسوم الدراسية المحلية لمعدلات التضخم، ما جعلها تعتمد بصورة متزايدة على الرسوم الأعلى التي يدفعها الطلاب الدوليون.

ونقلت الوكالة عن فيفيان ستيرن، الرئيسة التنفيذية لمنظمة جامعات المملكة المتحدة، تحذيرها من ضرورة إدارة المفاوضات مع بروكسل بحذر، لضمان عدم إضعاف المؤسسات الجامعية البريطانية نتيجة أي اتفاق.

وفي السياق نفسه، سعى رئيس الوزراء البريطاني آندي بيرنهام إلى تهدئة المخاوف داخل قطاع التعليم العالي، مؤكدا أمام البرلمان الأربعاء الماضي أن خيار دفع الطلاب الأوروبيين الرسوم المحلية لن يكون مطروحا على طاولة المفاوضات.

مقترحات للتوصل إلى تسوية

وأشارت AFP إلى أن الخلاف قد يؤثر على تنفيذ الاتفاقات الأخرى بين الجانبين، إذ يربط الاتحاد الأوروبي استكمال المفاوضات بشأن الرسوم الدراسية بتنفيذ التفاهمات التي تم التوصل إليها، بينما تصر لندن على الفصل بين هذه الملفات.

وقال تشارلز جرانت، مدير مركز الإصلاح الأوروبي، إن عدم التوصل إلى اتفاق بشأن الرسوم قد يدفع الاتحاد الأوروبي إلى إبطاء تنفيذ الاتفاقات الأخرى.

ورجح جرانت التوصل إلى تسوية تقضي بأن يدفع الطلاب الأوروبيون رسوما أعلى من تلك المقررة للطلاب البريطانيين، لكنها تظل أقل من الرسوم المفروضة على الطلاب القادمين من خارج الاتحاد الأوروبي.

وذكرت وسائل إعلام بريطانية أن لندن تدرس عرض تخفيضات على الرسوم الدراسية للطلاب الأوروبيين، مع تعويض الجامعات بنحو 450 مليون جنيه إسترليني عن خسائر الإيرادات، مقابل حصول بريطانيا على إمكانية المشاركة في برنامج الاتحاد الأوروبي للحماية الصناعية "صُنع في أوروبا".

ونقلت الوكالة عن دبلوماسي أوروبي قوله إن الاتحاد الأوروبي واثق إلى حد كبير من إمكانية التوصل إلى تسوية.

ويأتي هذا الخلاف في وقت تسعى فيه الحكومة البريطانية إلى تحديد مستقبل علاقاتها طويلة الأمد مع الاتحاد الأوروبي، وسط تعهد بيرنهام بطرح خيارات جديدة قد تشمل التقدم بطلب لإعادة الانضمام إلى التكتل.