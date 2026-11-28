- هيئة النزاهة الاتحادية قالت إن فرحان الفرطوسي وصل إلى بغداد تحت الحراسة تمهيدا لمثوله أمام القضاء

أعلن العراق، السبت، تسلّم المدير العام السابق للشركة العامة لموانئ العراق فرحان الفرطوسي من السلطات المصرية، على خلفية اتهامات تتعلق بتضخم الأموال والكسب غير المشروع وقضايا أخرى.

وقالت هيئة النزاهة الاتحادية، في بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية "واع": "تم استرداد المدير العام السابق للشركة العامة لموانئ العراق من جمهورية مصر العربية"، مبينة أن المتهم "مطلوب للنزاهة والقضاء العراقي بتهم تتعلق بتضخم الأموال والكسب غير المشروع وقضايا أخرى".

وأضافت أن "جهودا حثيثة بذلتها دائرة الاسترداد فيها، بالتعاون والتنسيق مع رئاسة الادعاء العام وجهاز المخابرات الوطني ومديرية الشرطة العربية والدولية وسفارة جمهورية العراق في القاهرة، تكللت باسترداد المتهم الهارب (فرحان الفرطوسي)، المدير العام السابق للشركة العامة لموانئ العراق".

وأردفت الهيئة أن العملية "جرت بمتابعة مباشرة من رئيس الوزراء علي فالح الزيدي، وأن الفرطوسي جُلب مخفورا عبر مطار بغداد الدولي تمهيدا لمثوله أمام القضاء".

وأوضحت أن التهمة "تتعلق باستغلال الفرطوسي وظيفته خلال توليه إدارة الشركة العامة لموانئ العراق، التابعة لوزارة النقل".

وأشارت إلى أن قاضي محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية "أصدر مذكرة قبض وتفتيش بحقه بموجب المادة 19 (ثانيا) من قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم 30 لسنة 2011 المعدل، بعدما رأى أن الأدلة كافية لتوجيه التهمة إليه، وكان في مقدمة الأدلة تقريرا مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ودائرة الوقاية في الهيئة".

وتولى الفرطوسي إدارة الشركة نحو 6 سنوات، منذ يونيو 2020. وفي الأول من يونيو 2026، قرر وزير النقل إيقافه عن العمل لمدة 60 يوما، قبل إحالته إلى التقاعد في 18 من الشهر نفسه.

وغادر الفرطوسي العراق في 30 يونيو 2026، عقب صدور مذكرات قبض واستقدام بحقه، وأمضى عدة أشهر في إحدى الدول الأوروبية قبل انتقاله إلى القاهرة، حيث أوقفته السلطات المصرية في 25 نوفمبر الجاري وفق تقارير إعلامية.

وأصدرت محكمة تحقيق النزاهة بالبصرة في نوفمبر 2025، أمر استقدام بحق الفرطوسي على خلفية تسجيل صوتي مسرّب نُسب إليه ويتعلق بشبهات فساد في إدارة الموانئ.

ومنذ عام 2024، أثارت عقود التشغيل المشترك في الموانئ العراقية اتهامات برلمانية بهدر المال العام، وقدّرت لجنة تحقيق نيابية حجم الهدر بنحو 20 تريليون دينار عراقي، بحسب التقارير ذاتها.

وخلصت لجنة تحقيق حكومية في عام 2023، إلى أن شركات خاصة متعاقدة مع الموانئ فرضت على التجار رسوما إضافية تجاوزت التعريفة الرسمية التي حددتها وزارة النقل.



