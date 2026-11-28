أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، اليوم السبت، بأنها تلقت بلاغًا يفيد بأن مسلحين صعدوا إلى متن سفينة شحن وسيطروا عليها، على بُعد 64 ميلًا بحريًا من بلحاف في اليمن.

ودعت الهيئة السفن المارة في المنطقة إلى توخي الحذر، والإبلاغ عن أي أنشطة مشبوهة، في ظل متابعة تطورات الحادث.

ويمر قبالة السواحل اليمنية أحد أهم خطوط الملاحة البحرية في العالم، حيث يربط خليج عدن بالبحر الأحمر عبر مضيق باب المندب، ويشكّل ممرًا حيويًا للتجارة الدولية ونقل الطاقة.

وجعل الموقع الاستراتيجي لليمن، إلى جانب سنوات الصراع وتعدد الجماعات المسلحة، مياه المنطقة عرضة لمخاطر أمنية متكررة، تشمل الهجمات على السفن وعمليات الاستيلاء عليها.

وتشير بيانات هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إلى تصاعد حوادث القرصنة والاقتراب المسلح من السفن في خليج عدن خلال عام 2026.

وسجلت الهيئة، حتى 18 نوفمبر، 46 حادثة مرتبطة بالقرصنة، بينها 11 عملية صعود إلى السفن أو اختطاف، و6 هجمات، و29 حالة نشاط مشبوه.

كما شهدت المنطقة محاولات صعود إلى سفن تجارية خلال نوفمبر، ما يعزز المخاوف من عودة نشاط الجماعات المسلحة في الممرات البحرية المحاذية لليمن.