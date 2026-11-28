اختتمت فعاليات التدريب البحرى المشترك المصرى الفرنسى (كليوباترا -2026) والذى استمرت فعالياته على مدار عدة أيام بالمياه الإقليمية بنطاق الأسطول الشمالى بالبحر المتوسط، والذى يأتى فى إطار دعم علاقات التعاون العسكرى بين القوات المسلحة المصرية والفرنسية.

تضمن التدريب عقد العديد من المحاضرات النظرية والبيانات العملية لتوحيد المفاهيم للعناصر المشاركة كما تم التدريب على أعمال البحث والإنقاذ ومجابهة التهديدات غير النمطية، وتنفيذ رماية مدفعية بالذخيرة الحية لتدمير الأهداف السطحية والدفاع الجوى ضد الأهداف الجوية المختلفة والتى عكست مدى الاحترافية التى وصلت إليها القوات المشاركة، وكذا التدريب على الإمداد والتزود بالوقود فى البحر وتبادل أسطح الطيران للقطع البحرية، فضلاً عن تنفيذ عدد من تشكيلات الإبحار المختلفة التى أظهرت مدى التجانس بين الوحدات المشاركة فى التدريب وقدرتها على إتخاذ أوضاعهم بدقة وسرعة عالية.

حضر المرحلة الختامية للتدريب عدد من قادة القوات البحرية المصرية والفرنسية.