تتواصل اليوم السبت منافسات بطولة الدوري الممتاز لرجال الكرة الطائرة للموسم 2026-2027، بإقامة مواجهات قوية ضمن الجولة الثامنة من المسابقة.

في المجموعة الأولى، يحل الأهلي، حامل اللقب، ضيفًا على القناة، فيما يلتقي وادي دجلة مع 6 أكتوبر، والشرطة مع سموحة.

وفي المجموعة الثانية، يواجه الزمالك نظيره طلائع الجيش، بينما يلتقي الطيران مع إيسترن كومباني، والصيد مع الترسانة.

أما في المجموعة الثالثة، فيلتقي الاتحاد السكندري مع دلفي، وبتروجت مع هليوبوليس، ومصر للبترول مع المقاولون العرب.

وفي المجموعة الرابعة، يواجه هوليداي إن نظيره قارون، ويلتقي سبورتنج مع الزهور، والجزيرة مع الشمس.