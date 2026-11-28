أثار إعلان تلفزيوني بثته شبكة NBC الأمريكية خلال تغطيتها الخاصة بعيد الشكر، تفاعلًا واسعًا، بعدما سلط الضوء على معاناة أطفال قطاع غزة جراء الحرب الإسرائيلية، داعيًا إلى وقف المساعدات العسكرية الأمريكية لإسرائيل.

ويبرز الإعلان، الذي استمر 30 ثانية، التناقض بين حياة الأطفال في الولايات المتحدة وأطفال غزة، من خلال مشاهد لطفلة أمريكية تجمع المال لشراء دراجة، مقابل طفلة فلسطينية فقدت ساقها وتقف على عكازين وسط أنقاض المباني المدمرة في القطاع، في مشهد يعكس جانبًا من الكلفة الإنسانية للحرب الإسرائيلية على غزة.

كما يوجه الإعلان رسالة مباشرة إلى الأمريكيين، محمّلا أموال دافعي الضرائب مسئولية تمويل الدعم العسكري لإسرائيل، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة تقدم ما يعادل 400 دولار كل ثلاث ثوانٍ.

ودعا الإعلان المواطنين إلى الضغط على ممثليهم في الكونجرس الأمريكي، لرفض اتفاق مساعدات عسكرية جديد لإسرائيل.

وأثار بث الإعلان غضب منظمات يهودية أمريكية، بينها اللجنة اليهودية الأمريكية ورابطة مكافحة التشهير، التي انتقدت مضمونه واعتبرته أحادي الجانب، وطالبت شبكة NBC بتوضيح أسباب السماح بعرضه.

وبحسب موقع «واللا» الإسرائيلي، فإن الإعلان ممول من منظمة IMEU Policy Project، ويأتي ضمن حملة تهدف إلى تسليط الضوء على المساعدات العسكرية الأمريكية لإسرائيل والمطالبة بوقفها.